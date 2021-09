Vuelve la Feria, llega Figan

Han pasado más de 20 meses desde que el bullicio de expositores y visitantes recorría los pabellones de la Feria de Zaragoza. Era finales de febrero de 2020 y se celebraba la "joya de la corona", como el presidente de la institución ferial, Manuel Teruel, califica a la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA). Apenas unos quince después la declaración de pandemia por un virus de nombre Sars Cov-2 apagaba la actividad en el recinto ferial de la carretera de Madrid (y de la economía de todo el país) con un decreto de alarma con el que se intentaba frenar la expansión del letal coronavirus.

Desde entonces los pabellones de la feria zaragozana, que no ha dejado de trabajar de forma telemática, han estado callados, solo ocupados por un hospital de campaña con 400 camas instalado en abril de 2020 para atender a pacientes infectados en caso de que así lo hiciera necesario un posible colapso de los hospitales y que fue desmantelado en diciembre de 2020 sin que, afortunadamente, ni siquiera hubiera tenido que estrenarse.

Hasta ahora. Vuelve la actividad presencial a la Feria de Zaragoza y vuelve con otro certamen ligado al sector agropecuario. Entre el próximo martes 21 de septiembre y durante cuatro jornadas, hasta el 24 de septiembre, será la ganadería, con su tecnología más puntera, con la exhibición de los ejemplares más cotizados de las más variadas razas, y con el debate y el análisis del sector, la que devuelva la vida expositiva (y de negocio) al recinto ferial.

En julio no parecía posible, pero un movimiento en las fechas y el "magnífico" esfuerzo -como insiste en agradecer Teruel- de todo el equipo humano que forma la plantilla de la institución lo han hecho posible.

Ahora, solo quedan dos días para que comience el certamen y en la Feria de Zaragoza se dan los últimos retoques para recibir a un total de 827 marcas, que ocuparán los 72.549 metros cuadrados que ofrecen los pabellones 5, 6, 7 y 8. De ellas, 519 son españolas y el resto llega de otros 26 países repartidos por todo el mundo. La pujanza aragonesa en este sector es también evidente. El 13% de la participación nacional procede de la Comunidad.

En la Feria de Zaragoza, el ruido de los operarios de montaje es el sonido de la progresiva vuelta a la normalidad. Todo está (prácticamente) preparado para levantar el telón de la decimoquinta edición de la Feria Internacional para la Producción Animal (Figan) que, aunque quince días más tarde de las fechas inicialmente prevista, llega con las mejores perspectivas.

No repite las cifras de la pasada edición, celebrada en 2019 -participaron 975 expositores que ocuparon 86.500 metros cuadrados-. Pero no tiene nada que envidiarle. Porque en el actual escenario de crisis sanitaria, todavía rodeado de constante incertidumbre, el interés del sector por la celebración del certamen queda patente en sus cifras. "En tamaño expositivo y de superficie representa el 90% de lo que fue la última edición de Figan, que no hay que olvidar que fue una magnífica feria marcada por los récords de participación y visitantes", recuerda Manuel Teruel, presidente de Feria de Zaragoza. Reconoce que este "éxito" es fruto del trabajo "incansable" del comité organizador, pero demuestra "que el sector tiene gran interés por reactivar el contacto personal y contribuir a sumar sinergias y mejorar las oportunidades".

Así, durante cuatro jornadas y a través de un total de 827 expositores, la industria dedicada al equipamiento para la producción animal mostrará la más moderna e innovadora tecnología. Buen ejemplo de ello son las 37 innovaciones que se han hecho merecedoras de los premios del Concurso de Novedades Técnicas. "Hay un importante salto cualitativo en las novedades técnicas de esta edición y nos ha sorprendido gratamente el destacado aporte de las empresas españolas", afirma Teruel.

"Pujanza" aragonesa

Las firmas aragonesas también demuestran la pujanza de este sector en la Comunidad. De hecho, del total de reconocimientos otorgados -14 a innovaciones técnicas y 23 a mejoras técnicas- 13 lucirán en las vitrinas de empresas aragonesas que se han alzado con dichos galardones (Angra-Casa de Ganaderos y Franco y Navarro, Exafan, Isbran Geotermia, Maquinaria Agrícola Plumed, Grupo OX, Humeco, Osmoeuropa y Serprovit).

Se entregará también el Premio a la Excelencia Empresarial, que cumple su tercera edición, con el que se reconoce aquellas empresas y asociaciones cuya apuesta por la innovación contribuye a favorecer e impulsar el desarrollo del sector. No se conoce, de momento, el nombre del ganador, porque este año los organizadores han querido "mantener el suspense" hasta la jornada del mismo 21 de septiembre, momento en el que se hará público, coincidiendo con la primera jornada del certamen y con la entrega de los galardones a las novedades técnicas.

Por si todo esto no fuera suficiente, esta feria tiene además un atractivo especial que, como siempre, ocupará el pabellón 7. Se trata de la exposición de animales vivos, unas 750 cabezas de ganado de las más variadas razas de bovino, ovino, porcino y equino, "algunos de ellos ejemplares de alto valor genético y económico", matiza Teruel.

No todo es exposición en Figan. La Feria Internacional para la Producción Animal es también punto de encuentro, debate y análisis del sector, que convierte al recinto ferial de la capital aragonesa en el centro de referencia en el que los profesionales ganaderos, las principales asociaciones y organizaciones del sector o los centros de investigación que trabajan en torno a él analizarán el presente y el futuro de una actividad se ha mostrado esencial durante la pandemia, pero que también ha acusado el impacto de las restricciones impuestas para frenar la expansión del virus.

Para ello, en el marco de Figan se han organizado más de cuarenta eventos y jornadas, en las que se abordarán temas tan destacados y prioritarios para el sector agroganadero como la digitalización, el reto medioambiental, las innovadoras soluciones para el tratamiento de purines o las exigencias normativas para asegurar el bienestar de los animales en las granjas. Se pondrán también sobre la mesa los nuevos hábitos de consumo e incluso el reto social y el desafío científico que supone la llamada carne cultivada o de laboratorio. Se visualizarán las preocupaciones actuales del sector, como por ejemplo, los daños que causan en la ganadería las especies salvajes protegidas como el lobo o el oso.

Incluso habrá firmas de libros. La protagonizará Chema Bello, miembro del colegio europeo de pequeños rumiantes, que aprovecha el evento para presentar su nuevo libro ‘Carne de canción’, dirigido, señala el veterinario, a aquellos que no entienden los ataques y demonizaciones sistemáticas a los alimentos que han formado parte de la dieta mediterránea y que son también patrimonio cultural y gastronómico.

Medidas sanitarias

Hasta aquí Figan parece una feria igual que las celebradas hasta ahora, pero no lo será. La pandemia todavía no es historia y aunque la situación sanitaria ha mejorado y se han relajado las restricciones de aforos y horarios, toda precaución es poca.

Por eso, los responsables de Feria de Zaragoza han intensificado los esfuerzos y la logística para garantizar que tanto el recinto ferial como todos y cada uno de los expositores son espacios seguros.

"Figan ha trabajado durante muchos meses para diseñar un protocolo de actuación y de medidas higiénico sanitarias que convierta el salón en un espacio seguro", explica Teruel. Por supuesto, el uso de las mascarilla será obligatorio, y para que nadie se olvide de llevarla correctamente, se darán instrucciones continuas por megafonía. Se recordará, además, la necesidad de mantener la distancia de seguridad y las medidas de higiene. "Vamos a gastar grandes cantidades de gel hidroalcohólico", matiza el presidente de la institución ferial, para dejar claro que dicho desinfectante estará a disposición de todos los visitantes tanto a lo largo y ancho del recinto como en cada uno de los expositores.

Se controlarán los aforos y se reforzará la desinfección de todos los espacios comunes. "Haga frío o calor", dice Teruel, será constante la renovación del aire en los pabellones, en los que se han habilitado pasillos más amplios que en otras ocasiones para mejorar y ordenar los flujos y recorridos. Habrá, además, zonas de paso de entrada y salida diferenciadas. "Sabiendo lo que se juega el sector, evidentemente cada expositor va a ser responsable y no tengo duda de que no va a haber ningún problema", destaca.

Para evitar aglomeraciones, las acreditaciones tienen que realizarse antes de que comience la feria. "Queremos controlar la trazabilidad de las personas", explica Teruel, que está convencido de que no habrá problemas ni por parte de los expositores ni de los visitantes para realizar este trámite con anticipación y de manera telemática. "Esto no es una fiesta, es una feria profesional y la conductas son las propias de profesionales que saben lo que está en riesgo", matiza.