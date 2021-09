"Si no lo ves (el logo), ECO(lógico) no es"

El 2,7% del total de los productos que los aragoneses introducen en sus carros de la compra son de producción ecológica, una proporción algo inferior a la media nacional, que es del 3,55%. Así lo señala un informe elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que analiza el consumo alimentario en España durante el pasado año.

Asimismo, el informe recoge que la compra de productos ecológicos durante el pasado ejercicio no fue lineal, sino que "este tipo de productos mantiene la mayor proporción de compras más bien a lo largo del segundo semestre, especialmente relevante en el mes de septiembre, con una proporción sobre el total que alcanza el 11,7%". Por el contrario, es durante enero y febrero el momento en el que se compra la menor cantidad de estos productos, no superando el 7% en el conjunto del país en ninguno de los dos meses.

Teniendo todos estos datos en consideración, el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica (CAAE) ha puesto en marcha la campaña ‘Si no lo ves, Eco no es’, con el objetivo de concienciar a los consumidores, no solo en la adquisición de productos ecológicos, sino que también busca contribuir en dar a conocer la importancia que tiene el mirar las etiquetas para saber si el producto que nos ofrecen como ecológico lo es realmente.

"La campaña tiene como objetivo informar a los usuarios sobre la importancia de la presencia del logo hoja como elemento que certifica que un producto es ecológico y lo que supone la presencia de ese sello, que significa que ese alimento cumple con una serie de requisitos muy exigentes", explica Pedro Fatás, del equipo de Gerencia del CAAE.

De hecho, son casi medio centenar de documentos, entre reglamentos -tanto nacionales como procedentes de la UE-, cartas interpretativas o directrices; algunos de carácter general, pero otros específicos sobre productos, como el pimentón ahumado o la diferencia entre los conceptos de ‘leche materna’ y ‘leche natural’; los que determinan las normas y requisitos para la certificación de un producto como ecológico.

El también miembro del equipo de Gerencia del Comité Miguel Ángel Ferrer insta a los consumidores "que están recibiendo impactos positivos de forma creciente sobre las ventajas de este tipo de alimentos" a ir "un paso más allá". "Nos gustaría que los usuarios hicieran un viaje no solo cuantitativo -no solo que aumenten el consumo de productos ecológicos-, sino también cualitativo, es decir, que miren las etiquetas y que vayan un poco más allá, tratando, por ejemplo, de adquirir productos de proximidad si es posible", señala Ferrer, quien, además, apunta a otra causa de la situación del consumo de alimentos ecológicos: "La demanda es creciente, pero no hay una oferta consistente de este tipo de productos, sobre todo en lineales de grandes superficies y así es complicado generar hábitos de consumo", añade.

Diferenciar lo ecológico

Como distintivo para que el consumidor pueda diferenciar los productos ecológicos, todas las unidades envasadas deberán llevar impreso el logotipo de la Unión Europea y el código numérico de la entidad de control de quien depende el operador responsable del producto ecológico, además de su propia marca y los términos específicos de la producción ecológica convencional.

Aragón cuenta con más de 1.200 operadores de productos ecológicos, que producen o comercializan alimentos cultivados en unas 70.000 hectáreas de superficie.