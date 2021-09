Faci descarta imponer la jornada continua porque los centros educativos "no son foco de contagio" de la covid

El consejero de Educación, Felipe Faci, descartó la posibilidad de atender a las peticiones de algunos centros, familias y sindicatos de recuperar de manera excepcional la jornada continua. Lo hizo tras recordar que los colegios "no son foco de contagio" y ante las críticas de Vox, pero también de algunos miembros del cuatripartito durante su comparecencia en el pleno de las Cortes, a la que acudió a petición propia. "No compartimos la jornada partida cuando se trata de alumnado no vacunado", apuntó David Arranz, diputado de Vox, quien trasladó las dudas de las familias porque al contar con jornada partida, se incrementan los alumnos en el comedor y, por ende, los riesgos.

En un sentido similar se manifestaron Itxaso Cabrera (Podemos) e Isabel Lasobras (CHA) en referencia a las peticiones impulsadas por colegios y familias con el objetivo de "reducir el contacto social". No obstante, coincidieron con el consejero en que existen protocolos para decidir la jornada existente en cada centro educativo, que son los proyectos de tiempos escolares.

Los representantes de Cs y PP fueron los más críticos con la gestión llevada a cabo desde el Departamento respecto al inicio del nuevo curso, que comenzó el miércoles sin grandes incidentes, pero con varias movilizaciones de familias por la falta de espacios o profesorado. Algunas de las cuales continuaron este jueves. "Nos ha planteado un inicio de curso en el que no se sale de su zona de confort", apuntó la popular Pilar Cortés. En este sentido, recriminó que no se haya querido conocer "la calidad del aire" y que ello aboque a los niños a "volver a pasar frío". Además, denunció la falta de docentes. En su respuesta, el consejero detalló que hay unas 300 horas de auxiliares de educación especial, que el personal de enfermería está "todo llamado" y que las ratios se han reducido en los últimos seis años "en cuatro alumnos por aula".

Para Carlos Trullén, de Cs, el consejero Faci va "tarde". Frente al curso pasado -incidió- este era "infinitamente más sencillo" de planificar. Y aún así, no han estado listas "ni las aulas prefabricadas, ni los protocolos de comedor o extraescolares". "No hay avances en materia de seguridad y no hace caso al Justicia cuando le recomienda medidores y filtros de aire", apuntó.

Varios portavoces lamentaron que las aulas prefabricadas y las promesas de nuevos centros educativos no se estén cumpliendo. "En algunos casos se han quedado hasta sin recreo", recriminó el portavoz de IU, Álvaro Sanz, en clara referencia a los 13 barracones instalados en una de las explanadas del barrio de Parque Venecia, donde la construcción del colegio María Zambrano todavía no ha comenzado.

"Lo hará a finales de este mes o principios del siguiente", confirmó el consejero Faci, tras incidir en que "cumple todos sus compromisos". El gasto plurianual del colegio Ana María Navales (Arcosur) está aprobado y la previsión es que el gimnasio del Soledad Puértolas (Valdespartera) se entregue en una semana. En total, hay 40 millones en "obras en marcha o que se iniciarán en los dos próximos meses".

Avance de la vacuna

Todos coincidieron en reconocer que este año se tiene "más experiencia" y además se cuenta con la ventaja de la vacunación. Actualmente, el 81% de los menores de entre 12 y 19 años ya ha comenzado el proceso y más del 53% tiene la pauta completa. El objetivo es alcanzar el 100% este mes.

Esta situación ha permitido, explicó el consejero, comenzar con más normalidad: "Deseamos que sea un curso escolar de transición". Así, se ha empezado con presencialidad en todos los niveles, la posibilidad de organizar extraescolares y madrugadores y la recuperación del uso de materiales y espacios compartidos.

La apuesta por la Formación Profesional (FP) fue otro de los puntos en los que incidió el consejero, al ampliarse con 19 ciclos formativos y 10 cursos de especialización. "Se trata de un tema especialmente importante que permite a nuestros alumnos una salida profesional con garantías", resaltó Esther Peirat, portavoz de Educación del PAR.