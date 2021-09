Los escolares de Paniza pierden su primer día de clases ante la "inseguridad" de su colegio

"Paniza exige una escuela rural digna. ¡Inicio de obras ya!" es el lema de la concentración que ha tenido lugar este jueves a las puertas de las instalaciones educativas de Educación Primaria de esta localidad del Campo de Cariñena. En el acto, que se ha desarrollado a las puertas del centro al pie de la carretera provincial CV-700, han participado cerca de un centenar de personas, entre alumnos, padres, profesores, equipo directivo y vecinos del pueblo y de Aladrén.

Los más pequeños han sido los encargados de sostener la pancarta y la presidenta del Ampa, Laura Vitaller, ha realizado una breve intervención, a la que han seguido gritos de "Inicio de obras ya" y culminado con aplausos. En el caso de los estudiantes, este jueves era su primer día de escuela, al haber sido fiestas en el municipio, pero ni siquiera han accedido al patio y no saben cuándo lo podrán hacer. "No pueden comenzar el curso y eso que llevamos años reclamando mejoras, mejoras que ahora son problemas", recordaba la responsable.

Así, la principal reclamación es que el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón adjudique de forma inmediata los trabajos de mejora de las instalaciones, que cuentan con partida y consignación presupuestaria, pero todavía no se conoce la empresa que los realizará. En concreto, se contempla la unión de todos los aularios, unos nuevos servicios y la adecuación de un nuevo cuarto para la caldera.

"Todo el centro corre peligro por el mal estado de la caldera, lo que hace que sea inseguro e insalubre", especificaba Vitaller. "El frío viene en mes y medio y no hay calefacción, no tenemos baños… Las aulas no están en condiciones de ser usadas así", explicaba. Sobre cuánto tiempo puede prolongarse esta situación, Vitaller se mostraba escéptica: "Eso me gustaría saber a mí, porque desde hace una semana hemos avisado que los niños no podían estar en unas instalaciones así".

Fuentes de Educación reconocen que todavía no se han adjudicado las obras y descartan que se tengan que instalar barracones. "No estamos pidiendo una pista de atletismo, sino algo necesario y fundamental", indicaba. Desde el Ayuntamiento, Manuel Cebrián, recuerda que si bien el curso pasado se cedió una sala de la casa de cultura para uno de los ciclos, este año no se ha hecho en parte como medida de presión y en parte porque "los técnicos dicen que el colegio es inseguro en su conjunto".

Por todo ello, Cebrián reclama que "las obras tienen que empezar ya, porque es algo que nos hace falta". Además, el regidor recuerda que "hemos invertido más de lo que se nos exige en mantenimiento y hemos intentado dar solución a las peticiones del profesorado". "Hemos incorporado más cosas de lo que por competencia nos corresponde", subrayaba.

"Mi hija de 10 años ya el año pasado me decía que no quería estar en la casa de Cultura, que quería estar en el colegio. Estaba desubicada. Y este año no deja de preguntarme cuándo empiezan", insistía María Julián. En este sentido, puntualizaba que "los docentes no se pueden responsabilizar de la seguridad de los niños si las instalaciones no cumplen el mínimo exigible" y comentaba que "no se puede recolocar a unos y otros dejarlos fuera".

Desde Aladrén, Marta Blanco, recordaba que "una familia trae a sus dos hijos y traerlos en estas condiciones no se puede". "Tanto hablar de despoblación y repoblación, hacen falta unas instalaciones en condiciones y menos dinero a la concertada y más a los públicos", sentenciaba. En su caso reclaman también "una ruta de transporte y no una beca de transporte, porque si no los padres no pueden trabajar".