Experiencia aragonesa entre cultivos de cacao en Colombia

El pasado 7 de agosto, Alberto Arellano, director de Destilerías San Valero, ponía rumbo a Colombia, más concretamente a Santa Rosa del Sur, una región del departamento de Bolívar. No era un viaje turístico, pero su misión -como explica ahora ya en España- ha sido un auténtico placer. Y es que el directivo de la cooperativa de Cariñena, que transforma orujos, lías y vinos de sus 45 bodegas socias en alcoholes, tartratos, así como otros subproductos válidos para su uso como fertilizantes orgánicos naturales, cruzó el charco con la misión de prestar asesoramiento empresarial a la firma colombiana Aprocasur. Lo hizo con Catalina Reyes, asesora de Acodea, la Agencia de Cooperación al Desarrollo de la Agricultura, cuyo objetivo es el fortalecimiento de cooperativas y organizaciones de productores de países de América Latina y el Caribe, a través de la asesoría y la asistencia técnica y financiera prestada por sus homólogas de España y otros países y que seleccionó a Arellano para que fuera el responsable de diseñar el plan estratégico de la firma colombiana.

El director de Destilerías San Valero reconoce que el proyecto le despertó un gran interés, porque Aprocasur es una empresa con un alto componente social. Se trata de una cooperativa (asociación como la llaman en Colombia) formada por más de 400 productores de cacao, un cultivo en el que dichos agricultores han encontrado una alternativa sostenible "en una región que ha sido históricamente afectada por presencia de cultivos ilícitos y grupos al margen de la ley", destaca Arellano.

Siguiendo una metodología de trabajo propia de Acodea, el director de Destilerías San Valero trabajó durante una semana codo con codo con los representantes de la junta directiva de Aprocasur para analizar las fortalezas y debilidades de la empresa, para estudiar su cadena de valor, sus objetivos y sus líneas estratégicas y definir las herramientas necesarias para elaborar un plan estratégico que permita mejorar su funcionamiento e impulsar su crecimiento. "El objetivo es que el plan les permita mejorar y conseguir plasmar sus objetivos y también poder alcanzarlos y medirlos, además de realizar un seguimiento que contribuya a realizar una correcta gestión de las acciones encaminadas a conseguir dichos objetivos englobados en las diferentes líneas estratégicas que también se han definido", explica Arellano.

Puede parecer que poco tiene que ver el trabajo que realiza Destilerías San Valero con la producción de la cooperativa colombiana, pero su director señala que en lo que ha gestión se refiere hay grandes similitudes. Por eso, Arellano ha llevado hasta la región de Bolívar su experiencia en la transformación de producciones agrícolas de sus asociados, en la coordinación de las entradas y salidas de los productos o en las singulares relaciones que caracterizan a las empresas cooperativas.

Y en este viaje, Arellano no solo ha dejado su saber en Colombia, también ha vuelto con la maleta llena de conocimientos. "Tuve la oportunidad de conocer el cultivos y sus características, de como se realiza el trabajo y las buenas prácticas agrarias que aplican", señala. Hay otro motivo por el que la experiencia ha sido muy enriquecedora. "Me ha llamado mucho la atención la componente social, porque no es fácil dejar atrás los cultivos ilegales, pero el cacao es un gran apuesta porque tiene mucho recorrido", afirma.