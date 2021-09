Protesta en Paniza para pedir el inicio de la reforma del colegio

Aunque el curso escolar tiene su inicio previsto el 8 de septiembre, en Paniza, al ser festivo, estaba fijad para el 9. Sin embargo, esta fecha -a estas horas- tampoco es definitiva. Todo porque el AMPA, el equipo directivo y el profesorado se niegan a que los alumnos de 5º y 6º de Primaria utilicen una de las aulas al considerarla "insegura", y han convocado una protesta para esa misma jornada a las 11.00 de la mañana. El permiso ya se ha solicitado a Delegación del Gobierno y se prevé que se realice a las puertas del centro, si no hay novedades sobre la adjudicación de las obras de reforma.

La raíz del problema no está tanto en el propio aula sino en el cuarto de calderas que tiene anexo. Allí se registró un hundimiento del suelo en 2016 que todavía no se ha solucionado y que ha ido a más con grietas en las paredes de la misma habitación y provocando que la calefacción quede inutilizada. A todo ello, los padres y madres añaden reclamaciones del resto de instalaciones al considerarlas "obsoletas". "El cuarto se tiene que demoler, hace falta un pasillo que unifique las aulas y unos baños nuevos", explica Laura Vitaller, concejal e integrante de la asociación.

Fuentes del Departamento de Educación de la DGA, explican que el servicio provincial ya ha iniciado el proceso de licitación para construir una nueva sala y el cambio a gas, así como los aseos y la conexión entre los edificios. Detallan que para ello ya se ha hecho la reserva de crédito pertinente por valor de 198.000 euros y que la adjudicación de los trabajo está previsto que se haga pronto.

Sin embargo, Vitaller se muestra escéptica al respecto y advierte que "necesitamos seguridad y, por supuesto, la calefacción, porque aquí el invierno es duro". "Sabemos que no es fácil, pero está el proyecto, tiene presupuesto desde mayo y ha pasado el verano sin aprovecharlo para las obras", apunta. La decisión de la protesta y de no abrir las instalaciones a los estudiantes es de común acuerdo. "Para ir al baño tienen que salir a la calle y eso no es eficiente", indica.

Ya durante el último curso, parte de los alumnos se tenía que desplazar hasta el aula de la casa de cultura, propiedad municipal. Una cesión que para este curso no se ha producido. "Los chicos se tenían que quedar solos y en la otra nadie se puede hacer responsable de su seguridad estando como está", insiste Vitaller. "Nuestra duda es por qué no ha empezado ya o por qué no se ha hecho de urgencia", se cuestiona.

Por su parte María Julián, también del AMPA, recuerda que "el olor a gasolina es muy fuerte y el riesgo es muy evidente. Además los baños no están ya en condiciones". Asimismo, Vitaller recuerda que "el Ayuntamiento no solo ha asumido el mantenimiento, también habrá invertido cerca de 100.000 euros en tejados, ventanas, recreos…".