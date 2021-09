Qué medidor de CO2 elegir, cada cuánto ventilar y otras 15 medidas para la vuelta al aula segura

Los expertos de la Comisión de Ventilación y Climatización del Consejo General de Colegios de Ingenieros Industriales (CGCOII) ha propuesto un conjunto de 15 medidas, que minimicen el contagio por aerosoles en espacios cerrados en la inminente vuelta al colegio y acorde a la situación epidemiológica. Este año, el regreso a las aulas se produce con una elevada tasa de vacunación pero la llegada de nuevas variantes del virus. El colectivo de ingenieros ha elaborado una lista con las siguientes 15 recomendaciones:

1. Medidores de CO2.

Los ingenieros industriales aconsejan ventilar durante la utilización de espacios interiores compartidos (como las aulas), medir el CO2 con un medidor con sonda NDIR y ajustar la ventilación para mantener valores de CO2 por debajo del límite de 700 ppm (partes por millón). La ventilación elevada sirve para minimizar los contagios a larga distancia diluyendo la cantidad de aerosoles contagiosos en el aire. El límite de 700 ppm consigue un óptimo entre eficiencia energética y contagio reducido. Por encima de 1000 ppm se reduce la concentración, atención y el rendimiento académico. No tiene ninguna utilidad ventilar antes de utilizar el aula pues no hay acumulación de aerosoles contagiosos. Usar ventilación continua y cruzada. No usar ventilación intermitente. Finalizado el uso del aula el virus se irá desactivando incluso sin ventilar.

2. Filtros HEPA.

Como medida de refuerzo de la ventilación y en los espacios interiores con ventilación insuficiente (supera los 700 ppm) pueden utilizarse filtros HEPA. Los filtros HEPA reducen los contagios a larga distancia filtrando el aire que pasa por ellos para retener aerosoles contagiosos. Tienen que funcionar máximo caudal y durante todo el tiempo que se comparte un espacio interior.

3. Distancia de seguridad.

Hay que mantener distancias mínimas de 1,5 metros. Preferible 2 metros. La distancia sirve para minimizar los contagios a corta distancia donde la concentración de aerosoles contagiosos exhalados es muy alta. Mantener distancia se consigue delimitando islas (zonas en las que se puede permanecer) con pasillos de separación (distancia a mantener). Ejemplo: consiste en dejar pasillos de separación de 1,5 metros entre sillas o pupitres. En los espacios exteriores también hay que mantener distancias de separación.

4. Mascarilla.

Hay que utilizar mascarilla en todos los espacios interiores y cuando no se pueda mantener distancia de separación de 1,5 metros en los espacios exteriores. La mascarilla funciona filtrando el aire y reteniendo los aerosoles contagiosos del aire para prevenir contagios a larga distancia en interiores y a contagios a corta distancia. Como su uso adecuado depende de las personas debe establecerse la norma de uso obligatorio y los responsables docentes deben vigilar el uso correcto. Menos de un 20% de la población usa adecuadamente la mascarilla. Es necesario formar a los alumnos sobre el uso adecuado de la mascarilla.

5. Grupos burbuja.

Hay que mantener grupos burbuja estables. Los grupos burbuja sirven para reducir contagios entre grupos de personas del centro educativo. Hay que intentar grupos cerrados de alumnos del mismo aula, con preferencia a mantener a hermanos gemelos juntos y evitando que los alumnos se desplacen entre aulas. Hay que intentar grupos cerrados de docentes que atienden un grupo cerrado de aulas. Hay que minimizar rotaciones entre clases y cursos. Hay que favorecer que sea el profesor el que cambia de aula para reducir personas en los pasillos.

6. Uso de la voz.

Hay que mantener niveles contenidos de voz en interiores. Cuando usamos la voz se generan más aerosoles. Hablar genera 10 veces más aerosoles que estar en silencio. Cantar o gritar unas 50 veces más. La emisión de aerosoles es mayor en actividades con uso continuo de la voz, como aulas donde se habla con frecuencia y con sonido ambiental elevado. Cuando una persona usa la voz se hace más importante el uso correcto de mascarilla y mantener distancia.

7. Actividad física.

La actividad física debe trasladarse a exteriores. Si se hace en gimnasios interiores deben ser muy amplios y muy bien ventilados. Cuando incrementamos la actividad física, se incrementa la actividad respiratoria y espiramos con más fuerza produciendo más aerosoles. Es significativo en trabajos con esfuerzo intenso y actividades deportivas o de ocio. Cuando se realiza actividad física intensa se hace más importante el uso correcto de mascarilla y mantener distancia.

8. Entradas y salidas.

Es muy recomendable para prevenir contagios mantener entradas y salidas escalonadas por cursos. Las entradas y salidas escalonadas sirven para reducir contagios entre grupos de personas del centro educativo. Es muy importante insistir a padres y alumnos en el uso correcto de la mascarilla dentro y fuera del colegio dado que es imposible mantener las distancias mínimas de 1,5 metros durante las entradas y salidas al centro escolar.

9. Comedor escolar y aseos.

Los comedores son espacios interiores donde es necesario retirarse la mascarilla junto a otras personas con mayor riesgo de contagio. Los aseos son espacios reducidos y en ocasiones con poca ventilación donde es fácil respirar el aire de otras personas. Ambos son de uso compartido por personas de diferentes grupos burbuja facilitando el contagio entre grupos. En estos espacios interiores es muy importante aumentar la ventilación, mantener distancias y usar la mascarilla el máximo tiempo posible. En aseos sin ventilación hay que instalar extracción mecánica con caudal suficiente que funcione todo el horario de apertura del centro educativo.

10. Actividades escolares y exteriores.

Hay que dar preferencia a las actividades escolares que se realizan en espacios exteriores y manteniendo distancia. Cuando se realizan en interiores se juntan personas de diferentes grupos burbuja facilitando el contagio entre grupos.

11. Transporte compartido.

Hay que evitar compartir medios de transporte con personas de diferentes Grupos Estables de Convivencia. Los medios de trasporte compartidos son espacios reducidos donde se acumulan los aerosoles en el aire y es muy fácil el contagio a corta distancia. En los medios de transporte compartido y autobuses escolares se hace imprescindible el uso de mascarilla por la cercanía de otras personas y mantener las ventanas abiertas para aumentar la ventilación. Incluso en viajes por carretera donde habrá que reducir velocidad y mantener ventanas parcialmente abiertas.

12. Test de antígenos.

Ya están a la venta los test de antígenos. Es una buena práctica hacer un autocontrol semanal con un test. La realización sistemática de test permite identificar positivos y prevenir el contagio comunitario. Se recomienda proporcionar un test semanal a cada empleado del centro para su autocontrol. Debe recomendarse al alumnado que sus grupos de convivencia realicen un test semanal.

13. Notificar contagios.

Notificar contagios sirve para prevenir el contagio comunitario en el centro escolar. Es importante que el personal del centro y las familias de los alumnos notifiquen los contagios en sus grupos estables de convivencia para adoptar medidas de control de contagios. El centro debe informar al personal del centro y a los cursos afectados de los contagios confirmados.

14. Atención de confinados.

Es necesario establecer sistemas de sustitución de personal del centro autoconfinado. También es necesario disponer de material docente, trabajo en casa y aula de teleformación para alumnos que tengan que hacer autoconfinamiento.

15. Buenas prácticas.

Es importante no compartir vasos, botellas o almuerzos dado que el virus se trasmite en las gotas de saliva. La limpieza de manos y la desinfección son buenas con carácter general.

La Comisión de Ventilación y Climatización del Consejo General de Colegios de Ingenieros Industriales (CGCOII) está formada por ingenieros industriales expertos Prevención de Riesgos Laborales, climatización de locales y ventilación de edificios de los 21 Colegios Oficiales de toda España.

Últimas noticias del coronavirus

Toda la información sobre el coronavirus en Aragón.

Más noticias sobre el coronavirus en España y en el mundo.

Apúntate a nuestro boletín y recibe en tu correo las últimas noticias, claves y datos sobre el coronavirus.