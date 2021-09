Los primeros en volver a clase: "El curso pasado ya fue bien y este será más tranquilo"

Preparar las mochillas, sellar la ropa. Todo preparado para el inicio de un nuevo curso escolar, el segundo en pandemia. "Conocemos todas las medidas y si el año pasado fue super bien, este será más tranquilo", ha señalado Elia Vallejo, que lleva a Umi, de 4 años; y Arya, de 2, al colegio Lycée français Molière, que este viernes ha comenzado las clases, anticipándose a la jornada del próximo día 8, cuando todos los alumnos de infantil, primaria y la ESO retornarán a las aulas. La mayor estaba "supercontenta" de volver, mientras que para la pequeña ha sido la primera jornada.

A primera hora, los niños de primaria entraban al patio de uno en uno, donde hacían filas por grupos antes de acceder a clase. En infantil, los padres podían acompañar a los más pequeños hasta la puerta. "Como es hijo único, estaba desenado venir para ver a sus amigos", ha detallado Silvia Yus, en su caso ha estado hasta el último momento un poco expectante antes de conocer cómo se volvería a clase. "Al final tendremos jornada partida y se vuelve a la normalidad. Los padres teníamos ganas", ha aclarado.

Con la misma ilusión, la pequeña Sara se separaba de sus padres. "Ha visto el tobogán del recreo y está encantada", ha asegurado Daniel Sagarra. Tanto él, como su pareja, Eduardo Velilla, se encuentran "tranquilos" con las medidas planteados por el centro. "Esta todo muy organizado. Ahora estamos pendientes del servicio de madrugadores para poder conciliar", han apuntado.

En el colegio se recupera la jornada discontinua y también el uso de los espacios compartidos, como los gimnasios, bibliotecas... Asimismo, contarán con servicio de madrugadores y extraescolares. "Volvemos con muchas ganas y con las medidas sanitarias todavía presentes, pero un poco más flexibles que el año pasado", ha detallado el director, Noël Jégou, quien ha celebrado que, desde el primer día, todos los menores acuden a clase de manera presencial: "A las familias les relajó saber en junio estas cuestiones".

Tras la experiencia de un año, ha recordado, la mascarilla, la ventilación continua y la higiene de manos se han convertido en los elementos "clave" para reducir el riesgo de contagios. "Al principio del año pasado -ha reconocido- las familias tenían temor dudas, pero ahora ya confían porque vieron que funcionó muy bien y que las medidas estaban muy preparadas", ha recalcado.

"Está todo muy organizado. Vengo muy tranquila porque estamos muy protegidos", ha asegurado Luigiana, alumna de sexto curso. Este año ha cambiado de aulario, recreo y compañeros, por lo que todavía estaba algo "expectante", pero no ha impedido para que esperara con ansia la vuelta a clase. También ha sido así para su compañero Unai: "Tenía ganas, pero me daba miedo por no estar con mis compañeros. Pero me ha tocado una clase muy buena"