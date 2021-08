Aragón mantendrá al menos hasta el día 31 las actuales restricciones de aforo y horarios

Aragón mantendrá al menos hasta el próximo 31 de agosto las actuales restricciones de aforos y horarios. Bares y ocio nocturno tendrán que seguir cerrando a las 0.30 y sus interiores continuarán al 50%. No se contempla, por tanto, ampliar los horarios de pubs y discotecas como piden en Jaca para evitar botellones y fiestas ilegales.

La propia consejera de Presidencia, Mayte Pérez, confirmó que será la próxima semana cuando se analizará la evolución sanitaria de la Comunidad. En su opinión, el Ejecutivo actuó "con buen criterio" al mantener las restricciones pese al descenso del número de contagios, ya que agosto era un mes proclive a que la gente se relajarse mucho más en las ‘no fiestas’, que siguen prohibidas hasta el 30 de septiembre.

Localidades como Ejea de los Caballeros se blindarán a partir de este próximo fin de semana para evitar excesos en las suyas. El municipio convocó el pasado lunes a la Junta_Local de Seguridad con la preocupación de que se repita el aumento de contagios de 2020, que provocó un confinamiento prácticamente inmediato. Su alcaldesa, Teresa Ladrero, aseguró que el despliegue será idéntico al que se hubiese realizado con los festejos. "Habrá dispositivos concentrados en puntos y establecimientos concretos. La plantilla de la Policía Local trabajará al completo, se contará con la Guardia Civil y habrá agentes de paisano", detalló.

Más información Aragón decidirá el próximo 2 de septiembre si hay Fiestas del Pilar

El Consistorio ha enviado un bando a sus vecinos recordando que no hay fiestas e instando a no permitir comportamientos irresponsables. También ha remitido al Departamento de Sanidad «todos los expedientes iniciados de oficio» a fin de que se tomen las correspondientes medidas sancionadoras. La propia alcaldesa pide "diligencia" al Ejecutivo autonómico de cara a multar o cerrar "antes del inicio del periodo festivo" los negocios reincidentes.

En los dos últimos fines de semana ha habido tanto fiestas ilegales en bares como botellones. La Policía Local de Ejea ha colgado incluso un vídeo del interior de un local en sus redes sociales en el que se ve a grupos que no solo no cumplen la distancia de seguridad, sino que utilizan la barra y la pista de baile –algo que está prohibido en todo Aragón– y no llevan mascarilla. "Parece un preludio de lo que podría ocurrir en los próximos días, estamos preocupados", admitió la regidora.

Mientras, Tarazona convoca este miércoles a la Junta de Seguridad para perfilar el dispositivo de sus ‘no fiestas’. La localidad, que tendría que estar a las puertas del Cipotegato, ha mantenido una puesta de ‘pañuelicos’ a los nacidos entre 2019 y 2020, pero no organizará actos multitudinarios.