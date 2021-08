Las reuniones familiares disparan la incidencia en el área de Fraga: "Antes salía un positivo de una comida y ahora, cinco"

La incidencia en la zona de salud de Fraga se ha disparado en las últimas 24 horas, pasando de 160 a 243 casos por cada 100.000 habitantes en una semana. Ha sido después de notificar este martes 17 nuevos positivos, encabezando así las estadísticas de todas las zonas de salud de Aragón. De ellos, 7 corresponden a la capital fragatina, 6 a Zaidín, 3 a Ballobar y 1 a Velilla de Cinca.

Precisamente esta última población, Velilla de Cinca, de apenas 500 habitantes, suma en las dos últimas semanas 14 casos, lo que sitúa la incidencia por encima de los 3.000, según los datos del Gobierno de Aragón. Además, la mayoría son contactos de otros miembros de núcleos familiares que ya dieron positivo anteriormente. Y es que en las tres últimas semanas se ha contabilizado un total de 31 contagios, según el Portal de Transparencia del Gobierno aragón.

La alcaldesa, María Belén Ibarz, explica que los primeros casos surgieron entre una cuadrilla de menores sin vacunar "que conviven habitualmente en el pueblo" y que posteriormente contagiaron a familiares "porque los padres no coinciden en las mismas cuadrillas". No obstante, se ha mostrado tranquila porque de momento no ha habido enfermos graves y confiada en que se atajará pronto el brote. Velilla hubiera celebrado sus fiestas el pasado 10 de agosto en honor de San Lorenzo pero no se organizó ningún acto oficial.

Tampoco en Zaidín quisieron "alentar" las 'no fiestas' de la Virgen de la Asunción y por ello durante ese puente, el Ayuntamiento no programó ninguna actividad, ni siquiera la sesión de cine habitual de los fines de semana, según ha explicado el alcalde, "para que no hubiera ninguna excusa para reunirse". Pese a ello, esta última semana la localidad ha registrado 10 positivos (6 de ellos notificados este martes). Marco Ibarz también espera que el repunte no vaya a más "aunque vamos a ver cómo evoluciona la situación", ha afirmado.

Pilar Albás, coordinadora de Atención Primaria del centro de salud de Fraga, confirma que el perfil de los 47 positivos registrados en la última semana en esta zona coincide mayoritariamente con contactos de contagios en núcleos familiares que salieron las semanas anteriores (37 y 52, respectivamente). "Antes en una comida familiar de 10 o 15 personas salía solo un positivo, pero ahora con la variante delta aparecen cuatro o cinco, por eso se multiplican los casos", argumenta esta enfermera, quien reconoce que esperaban el repunte llegara este martes "porque los fines de semana no se hacen PCR".

Con todo, también cree que la situación se podría normalizar en los próximos días ya que los brotes están "controlados" al estar acotados a esas mismas familias, algunas llegadas de otras comunidades para pasar el verano en pueblos de esta zona de salud.

Además, recalca que entre los positivos no tienen casos que afecten a empresas de recogida de la fruta, que están ya en la recta final de campaña. "Son todos de reuniones familiares. No es lo deseado, pero es la realidad", insiste Albás, quien también hace hincapié en que afortunadamente la mayoría de los contagiados están ya vacunados con la pauta completa o con al menos una dosis por lo que no están teniendo síntomas graves, lo que está evitando que haya ingresos en el hospital de referencia de Barbastro. "No es excesivamente preocupante aunque hay que seguir con la vigilancia epidemiológica", afirma.