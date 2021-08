Los pediatras piden no relajar las medidas contra la covid en la vuelta al colegio

En menos de tres semanas, los escolares aragoneses volverán a llenar las aulas de la Comunidad. Y lo harán, si no hay cambios en el planteamiento, con una relajación de algunas medidas de protección; entre ellas, la reducción de ratios que se puso en marcha en los centros más masificados. Esta propuesta no termina de convencer a los pediatras, que piden prudencia y alertan de los riesgos de la variante delta, que es "más contagiosa".

"Tenemos un volumen de personas sin vacunar, que son los niños –menores de 12 años–, y además muchos adolescentes volverán a clase con solo una dosis", recuerda César García Vera, pediatra aragonés que pertenece al grupo de Patología Infecciosa de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria. En este escenario, le da "miedo" la "sensación de seguridad" que se pueda transmitir. Por ello, reclama que se mantengan las mismas medidas con las que se terminó el curso anterior: "Funcionó muy bien y por eso es importante continuar con ellas". En este sentido, señala el comportamiento tanto de los menores como del profesorado.

Ante el planteamiento que hace el Departamento de Educación del cara al próximo curso, explica que no son tan relevantes aspectos como la entrada y salida de los colegios como las dinámicas dentro del aula. Así, recalca la importancia de mantener los grupos burbuja, la distancia de seguridad, la ventilación y el uso obligatorio de la mascarilla. "Hay que extremar las precauciones y una vez veamos cómo funciona el curso, se podrían flexibilizar", insiste Teresa Cenarro, presidenta de la Asociación Aragonesa de Pediatría de Atención Primaria.

Afirma que entre los menores de 12 años la situación es la misma que el año pasado, "pero con una cepa más peligrosa". Por lo que se podrían dar dos situaciones: que al no estar inmunizados la variante se expanda más rápidamente entre ellos y después afecte a sus familiares –como ha ocurrido con la población juvenil durante este verano– o que, al haber un volumen importante de adultos inmunizados, la expansión del virus se ralentice o se detenga. No obstante, recuerda que el coronavirus siempre buscará "huéspedes" y que ahora son la población sin vacunar; buena parte de ella incluida en el grupo de menor edad.

Teniendo en cuenta estas opciones, los sanitarios prefieren ser precavidos, dado que en este año y medio de pandemia, se ha corroborado que algunos aspectos del virus "siguen siendo una incógnita".

Sin efecto en los niños

Ambos expertos también inciden en que estas recomendaciones no son tanto por la salud de los menores, sino por el efecto que podrían generar si contagian a sus padres o abuelos. "En general, los niños que dan positivo no suelen presentar complicaciones", detalla Cenarro. Por ello, señala que es muy importante que, ante el menor síntoma, las familias no lleven a los pequeños a clase, tal y como se hizo durante el curso pasado. No obstante, reconoce que en este supuesto cobran especial importancia las medidas de conciliación con las que puedan contar.