La venta de libros de texto y de material escolar recupera el ritmo previo a la pandemia

Las ventas de libros de texto recuperan el ritmo previo a la pandemia, después de que durante el pasado verano las familias se mostraran reticentes a adquirir los ejemplares por las posibilidades de que hubiera un nuevo confinamiento antes o incluso durante el curso escolar. "Este año ya se sabe que se va a regresar con normalidad y se han vuelto a hacer las compras como antes, aunque se mantiene la tendencia a la baja iniciada hace unos años", detalla Óscar Martín, presidente de la Federación Aragonesa de Gremios y Asociaciones de Librerías (Fagal). Entre otras cuestiones, las menores ventas "en mostrador" se producen por el cada vez mayor interés por el banco de libros, impulsado por el Departamento de Educación hace tres años.

Pese a ello, la mayoría de las librerías han percibido cómo las familias han recuperado la antelación habitual en la adquisición de estos materiales. En la provincia de Huesca, recalca Víctor Castillón, presidente de la Asociación de Librerías de Huesca, a principios de julio ya comenzaron las ventas. Y ahora, a solo 20 días de la vuelta al colegio, vuelven a reputar. En su caso, destaca el efecto que han tenido las campañas municipales para impulsar el comercio de proximidad, como son los bonos de Barbastro, con los que devuelven el 20% de las compras, hasta 50 euros.

En los centros comerciales también se percibe esta normalización de las compras educativas. Así, en los almacenes de El Corte Inglés ubicados en Aragón han crecido las reservas de libros de texto y uniformes. También lo han hecho las ventas de material escolar, especialmente, las relacionadas con la papelería y las mochilas. Este adelanto de las compras, ya desde el mes de junio, lo atribuyen a que las familias ya no tienen dudas de que el próximo curso será totalmente presencial. El ejemplo más claro, puntualizan, es el de las mochilas. El año pasado, cuando todavía había incertidumbre en torno a si todos los alumnos irían presencialmente al aula o no y si sería necesario confinar colegios enteros, muchas optaron por no renovar estos materiales y ‘aguantar’ un año más. Ahora sus ventas se han disparado, tanto en el caso de mochilas con ruedas como las que no cuentan con este apoyo.

Impulso del banco de libros

En su tercer año en funcionamiento, el banco de libros se ha consolidado y alrededor de 62.000 escolares se beneficiarán de él a partir del próximo curso –con la opción de que en septiembre todavía se adhiera algún alumno más, especialmente, tras la resolución de las becas de material que se conocerá la próxima semana–. "El primer año hubo alguna queja por el estado de los materiales, pero como se han ido renovando, está teniendo una gran aceptación. Salen muy bien de precio", reconoce Castillón.

Tanto él como Martín recuerdan que no se pierden todas las ventas a raíz del banco de libros, ya que muchas ellas se recuperan como producto de esas renovaciones: "Por convenio con el Gobierno de Aragón, las reposiciones se deben hacer en librerías adheridas al programa". La caída paulatina de las ventas –puntualiza Martín– también se produce por la digitalización de la enseñanza en algunos centros escolares y por el uso de nuevas metodologías de aprendizaje en la etapa de infantil, que "provoca que cada vez se vayan utilizando menos libros de texto".

Asimismo, destaca que la vuelta a la normalidad no eliminado el envío a domicilio de estos materiales: "Es un servicio que la mayoría de las librerías estamos potenciando para competir con las grandes empresas y para los clientes es más cómodo". Asimismo, Castillón explica que este año las editoriales no han tenido problemas de ‘stock’ por lo que se han podido mantener los suministros sin problemas. Un ritmo que esperan que se mantenga ahora que se ha producido un nuevo repunte en las adquisiciones.