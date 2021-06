Faci dice que el próximo curso se recuperarán las extraescolares y el uso de bibliotecas y gimnasios

El consejero de Educación, Felipe Faci, ha confirmado que a partir del próximo curso se recuperarán las extraescolares y el uso de espacios que durante este primer año covid estuvieron cerrados o utilizados para impartir docencia, como son las bibliotecas, los gimnasios, las aulas multiusos y las de psicomotricidad. "Es imprescindible recuperar los espacios. Un centro educativo no son solo las clases en las que se imparte la docencia", ha recalcado durante su comparecencia en el pleno de las Cortes de Aragón, en la que también ha adelantado la intención de que las relaciones entre las familias y los centros educativos vuelvan a ser presenciales.

Todo ello se detallará en una orden que el Departamento tiene previsto publicar durante la próxima semana y que establecerá el "marco general" de actuación de los centros educativos. Posteriormente, se publicarán los protocolos con los que se flexibilizarán las medidas relacionadas con las extraescolares, la educación física, el deporte escolar y también respecto a cuestiones higiénicosanitarias.

En este escenario, ha detallado, se trabajará con la presencialidad total desde el primer día de clase y en todas las etapas educativas. "Y también de las relaciones instituciones de las familias con el centro educativo", ha apuntado. Ha considerado "importante" recuperar esa "normalidad", aunque ha añadido que muchas de las cosas que se puedan hacer 'online', se seguirán haciendo por este método. El consejero ha explicado que se continuará con los grupos estables de convivencia, aunque ahora podrán "flexibilizarse". En este aspecto, ha adelantado que se recuperará la escolarización combinada, que se centra en que el alumno acuda unos días al centro de educación especial y otros, a uno ordinario. "Creo que es muy importante", ha puntualizado.

Respecto a la organización de los grupos, Faci ha reconocido que no es partidario de aplicar la distancia porque es muy "difícil" por la "dinámica de trabajo" que se tiene en el aula y fuera de ella. No obstante, ante las dudas presentadas por el diputado de IU, Álvaro Sanz, ha confirmado que todos los centros pueden mantener el 1,2 metros que se prevé para el próximo curso, según el acuerdo del Ministerio de Educación y FP. Por el contrario, no ha adelantado si habrá refuerzo docente, más allá de asegurar la continuidad de los programas de refuerzo PROA y Auna y de que los centros contarán con "todos los recursos humanos y materiales necesarios".

Ante las peticiones de Vox y Podemos de que para el próximo curso se mantenga la jornada continua, Faci ha explicado que se trató de una decisión excepcional, que ahora ya no tendría sentido: "No se puede hablar de (volver con) normalidad y establecer unilateralmente medidas excepcionales".

Desde el PP, Pilar Cortés, ha pedido que la "experiencia" y una "mayor previsión" eviten que en pleno mes de agosto los colegios tengan que estar adaptando los planes de contingencia y los espacios. En este mismo sentido se ha pronunciado el diputado de Cs, Carlos Trullén, quien ha reclamado una "hoja de ruta" detallada, que incluya diferentes escenarios. Por su parte, desde el PAR, Esther Peirat ha celebrado que el Departamento continúe "vigilante" y cuente con mecanismos para actuar en caso de "rebrotes".

Un curso "complejo"

Faci, que compareció a petición del PP, ha señalado que aunque el curso escolar que termina ha sido "difícil" y "complejo"; la sociedad ha percibido de los centros educativos "seguridad, responsabilidad y fiabilidad". En este sentido, ha detallado que unos 1.800 docentes han tenido que estar en cuarentena, mientras que la situación se ha repetido entre 14.500 escolares. Además, 905 profesores han cogido la baja por la covid. "El porcentaje de positividad de las pruebas ha sido del 4% y en el caso de los alumnos ha estado muy por debajo", ha aclarado.

Tanto el consejero como los portavoces de los distintos partidos quisieron agradecer el trabajo llevado a cabo por la comunidad educativa (docentes, equipos directivos, familias y, muy especialmente, los menores) para lograr que el curso se desarrollara con la mayor normalidad, teniendo en cuenta de que había una pandemia de por medio. "El esfuerzo colectivo ha permitido que los centros educativos hayan permanecido abiertos", ha destacado la portavoz de CHA, Isabel Lasobras.