María Contín: "El papel del Ejército todavía no está reconocido por la sociedad"

Antes de nada, enhorabuena. Acaba de recibir el premio ‘Academia General Militar’ a la mejor tesis doctoral en materia de Defensa 2021 con la calificación de sobresaliente ‘cum laude’.

Muchísimas gracias.

Habrá mucho trabajo detrás.

Sí. Cualquier elaboración de una tesis doctoral implica mucha dedicación y encima en este caso he tenido que compatibilizarla con el desarrollo profesional.

Su tesis se titula ‘Independencia judicial en la Jurisdicción militar’. ¿A qué conclusiones ha llegado?

Que el juez militar -también llamado juez togado- es independiente y eso a pesar de que puede estar sometido a una serie de presiones adicionales por el hecho de que pertenece a la carrera militar y por la propia legislación específica que le es aplicable.

Sorprende que sus cinco hermanos también estudiaran Derecho.

La familia materna tenía una amplia tradición jurídica. Siempre hemos hablado de montar un despacho con distintas ramas.

¿Y de dónde le viene la vocación militar?

He sido muy patriótica y el tema militar me ha gustado. Conocía el mundillo porque el padre de mi madre era jurídico militar y también dos tíos. He elegido la profesión más bonita que hay; es un ámbito privilegiado, de compañerismo y valores que da gusto.

¿El hecho de ser mujer le ha supuesto algún hándicap?

Ninguno. En el cuerpo jurídico militar ya somos muchísimas mujeres, lo que pasa es que todavía los mandos militares son en su mayoría hombres. Y respecto a la relación con los Cuerpos Generales de las Armas también ha sido muy buena.

También considera que la Fiscalía del Tribunal Militar Territorial Primero, en Madrid, es el destino más bonito.

Permite el ejercicio del derecho y ejerces como parte imparcial en la defensa de todos los derechos e intereses jurídicos y militares. Además, permite conocer el proceso penal militar desde la instrucción y la asistencia a juicios.

Además, ve casos de delitos militares que suceden en aguas internacionales o en el exterior.

Esos son los más interesantes. Es cuando nuestras tropas están en una situación más extrema.

Uno de sus sueños es ser juez togado en Zaragoza.

Me encantaría. Mi familia vive ahí y no he podido pisar ningún destino en Zaragoza desde que salí de la Academia General.

Además de la militar también tiene vocación docente.

Sí. Colaboro con algunas universidades en Madrid. Me lo ha permitido tanto la pertenencia al cuerpo jurídico militar como mi vinculación con la Universidad de Zaragoza.

¿Qué le queda por hacer?

Muchísimas cosas. Tengo bastante ambición profesional. Soy tradicional en el sentido de que me cuesta el cambio, pero sí que me gustaría hacer más cosas en relación al cuerpo jurídico militar y a mi carrera jurídica. No descarto otros destinos jurídicos, también en el exterior.

¿Alguna preferencia?

Algo que estuviese cerca de Zaragoza por mi familia, pero también destinos como Lisboa, Roma, París… Me encantaría.

¿Qué le diría a aquellos que no valoran lo suficiente a unas Fuerzas Armadas profesionales?

Que no sean reacios a lo desconocido. El militar cumple órdenes y ahí donde le envían se adapta, se forma, se instruye y ejerce su actividad con una profesionalidad increíble. De lo que se trata es de contribuir al bien social y al bienestar de nuestro país. En el Ejército estamos para las situaciones que sean necesarias, como se ha podido ver ahora durante el estado de alarma y la pandemia. Y también para salvaguardar la paz. El Ejército es un gran desconocido. Debería tener el reconocimiento del que goza en otros países, como por ejemplo Estados Unidos o el Reino Unido. El papel del Ejército en España todavía no está reconocido por la sociedad.