El veto "por prudencia" a las fiestas en septiembre no pilla por sorpresa a nadie

El veto se esperaba y no ha cogido por sorpresa a casi nadie. Monzón, Barbastro, Ejea de los Caballeros, Alcañiz y Alcorisa son algunas de las localidades que, por segundo año consecutivo, se caen del calendario festivo tras la decisión del Consejo Local ampliado de mantener la suspensión de los festejos patronales hasta el 30 de septiembre. Es una cancelación anunciada, visto el alcance de la sexta ola, que arroja dudas sobre la celebración del Pilar en Zaragoza y otras poblaciones que fijan sus días grandes en torno a la patrona de la Comunidad, en octubre. Aunque sin la etiqueta de fiestas o ‘no fiestas’, hay municipios que organizan actividades en las fechas más señaladas y otros prefieren evitar actos en esos días.

Monzón, por ejemplo, contará con citas culturales y lúdicas a lo largo de septiembre, en espacios por concretar, «pero garantizando todas las medidas y normativas que ponga la DGA», aseguró el concejal de fiestas, Javier Vilarrubi. Precisamente, el patronato municipal de festejos se reunía este lunes para analizar la situación y estudiar una programación posible bajo el título de San Mateos 2021.

El Ayuntamiento de Barbastro ya venía trabajando en unos actos similares a los del año pasado, apuntó la concejala Pilar Abad. Se trata de las Veladetas del Vero que se llevan a cabo todos los días, al aire libre, con propuestas para todos los públicos y los espectadores sentados e identificados.

«Es lo más prudente», afirmó Teresa Ladrero, la alcaldesa de Ejea de los Caballeros. En la capital de las Cinco Villas se honra a Nuestra Señora de la Virgen de la Oliva entre finales de agosto y principios de septiembre. El Ayuntamiento ha programado a lo largo del verano ocho conciertos en la plaza de toros al aire libre. Con un aforo controlado de 989 plazas (256 sillas en el ruedo y 731 en las gradas). El último, el 24 de agosto, con Artistas del Gremio.

Suspensión de actos

En Andorra, donde se festeja San Macario entre el 7 y el 11 de septiembre, ya se optó hace tiempo por no programar actos festivos como presentaciones de reinas, carrozas o pregón. «Hay una muestra de teatro que empieza el último fin de semana de agosto y se alarga hasta principios de octubre. En la semana de fiestas es probable que también hayan actos culturales, pero no festivos», recordaron desde el Ayuntamiento.

Por contra, otros consistorios sí valoran suspender actos que ya se estaban cerrando. En el caso de Alcañiz, el próximo miércoles hay una comisión de festejos porque sí había prevista una presentación de reinas con pregón a cargo del fotoperiodista Gervasio Sánchez. También se han preparado las bases de un cartel de fiestas. «Teníamos prevista una presentación de tres reinas adultas y una infantil con el pregón. Es verdad que si hay una prohibición de fiestas no sé hasta qué punto podemos tener unas reinas de las fiestas», reflexionó la concejala del área, Irene Quintana.

En Alcorisa, donde se desarrollan entre el 12 y el 16 de septiembre, se han descartado los espectáculos taurinos. «Tenía programados unos monólogos, un concierto acústico, una revista, algún acto taurino. Pero en estos momentos queda todo eliminado. Todo cancelado», afirmó el concejal de fiestas, José Luis Guillén.

"Está muy tasado lo que se puede hacer y no en las actividades"

Los pueblos han sustituido sus actos propios de las fiestas patronales por otros solo para vecinos y con aforos reducidos para evitar un efecto llamada. Ante las dudas y las suspicacias que pueden levantar estas programaciones, la consejera de Presidencia del Gobierno aragonés, Mayte Pérez, defendió este lunes que lo que se puede hacer y no en estas actividades está «muy tasado» en los decretos que se han publicado. Así, por ejemplo, no se puede consumir en barra, está prohibido comer y beber y hay que mantener la distancia social en todo momento. Unas normas con las que las actividades están «claramente condicionadas».

La consejera rompió una lanza en favor de los alcaldes que «son los primeros que han sido absolutamente responsables y han intentado que el virus no se expanda, son los primeros interesados en proteger a sus vecinos». Sobre si se ha recibido alguna queja en relación con alguno de los actos que se han desarrollado, apuntó que no tenía constancia de ninguna. «Pero soy plenamente consciente de que los servicios provinciales de Sanidad y el propio Departamento están en continua interlocución con los alcaldes para aclarar, despejar y ayudar a que no se produzcan aglomeraciones o actos que invitan a relajarse en esas medidas de seguridad que son tan necesarias», concluyó.