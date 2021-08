Malestar entre los positivos detectados con el test de antígenos al no poder tener el certificado covid

Los positivos detectados con un test de antígenos y sin vacunar no pueden acceder al certificado covid, una situación que ha despertado las críticas entre los afectados, que la consideran "discriminatoria" ya que les impide viajar -o les supone un sobrecoste- y no les garantiza poder acceder a museos o restaurantes si se pide como requisito. Los afectados, 13.000 en Aragón según fuentes de Sanidad, reclaman una solución y ya se recogen firmas en una iniciativa suscrita desde Zaragoza y que supera las cien adhesiones en menos de una semana.

Una familia zaragozana ha mostrado también su malestar. Uno de sus hijos, que tenía previsto realizar a partir de septiembre el Erasmus en Milán (Italia), pasó la covid en mayo de 2021 -se le diagnosticó con un test de antígenos- y ahora no se puede vacunar porque no han transcurrido los seis meses. "Igual pierde el curso y ya hemos pagado tres meses de la residencia", aseguró su padre. Solicitaron la posibilidad de que recibiera una dosis de la vacuna, pero desde el centro de salud rechazaron esa opción: "Podría viajar con una prueba negativa realizada hasta tres días antes, pero una vez allí igual no le dejan entrar en clase, o en la residencia, ni podría viajar...".

Esta situación ha despertado malestar entre otros afectados. Una campaña iniciada hace unos días en la plataforma change.org recoge firmas desde Zaragoza para solicitar la obtención del certificado covid-UE para personas diagnosticadas con test de antígenos. El caso que expone en la exposición de motivos es similar al de la anterior familia: su hija fue diagnosticada con esta prueba y ahora no puede optar al pasaporte covid "ya que es obligatorio el diagnóstico con PCR". "Si a ello unimos -continúa- el hecho de no poder ser vacunada en los próximos seis meses, le obliga a hacerse test de antígenos o PCR que muestre resultado negativo, asumiendo el coste económico que conlleva. Es discriminatorio, máxime cuando no se negaron a ser diagnosticadas con PCR".

Desde el Departamento de Sanidad aseguran que los requisitos para tener el certificado covid los marca la Unión Europea, dado que es un certificado europeo. El reglamento permite emitir el documento si la enfermedad fue confirmada por PCR hace menos de 180 días desde la primera prueba positiva.