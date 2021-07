Europa vuelve a desaconsejar los viajes a Aragón por los rebrotes

Bruselas ha vuelto a ‘vetar’ los viajes a Aragón por el repunte de casos. Lo ha hecho apenas unos días después de la activación oficial del ‘pasaporte covid’, llamado a reactivar el turismo internacional tras 15 meses de pandemia. El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades ha devuelto a la Comunidad al nivel rojo, que marca el riesgo alto e implica que se desaconsejen todos los viajes "desde y hacia" la región. Aunque el ‘semáforo’ se renueva cada jueves, los malos datos de la última semana, que han disparado la incidencia acumulada entre los menores de 30 años, no auguran mejorías a corto plazo.

Esto podría comprometer las reservas de un turismo extranjero que "sigue lejos de los niveles prepandemia", según los profesionales del sector. Aragón ya estuvo en rojo semanas atrás. No obstante, la mejoría de la incidencia acumulada a siete días, de la tasa de #positividad y del volumen de ingresos hospitalarios le permitió salir del riesgo alto, desprendiéndose del veto de la Unión.

Este nuevo paso atrás se produce en un momento especialmente delicado, ya que los meses de julio y agosto solían ser tradicionalmente buenos; los que verdaderamente marcaban la temporada estival. No es, en todo caso, la única comunidad que se encuentra en esta situación. El centro europeo también desaconseja viajar a Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Cantabria, La Rioja y las Islas Canarias.

Bélgica se une al aviso

España es el país de la Unión Europea que más zonas tiene en riesgo alto, ya que prácticamente el resto del continente aparece en color verde, que indica un riesgo bajo.

En las últimas horas, Bélgica también ha incluido a Aragón en su lista roja, recomendando no viajar "en caso de no estar plenamente vacunado". El propio ministro de Sanidad belga, Frank Vandenbroucke, aseguró que "personalmente, no iría a Portugal ni a Cataluña si no lo estuviera". "No está prohibido porque hay libertad de movimiento y es esencial. Pero más allá de las normas, sigue existiendo el sentido común", manifestó.

Las autoridades alemanas también han hecho esta misma recomendación. En este caso, afecta a territorios como Cantabria o Cataluña, aunque no se descarta que, aplicando el mismo ‘semáforo europeo’, Aragón termine entrando en la ‘lista negra’ a corto plazo.

En estos momentos, la incidencia acumulada de la Comunidad está en los 99,4 casos por cada 100.000 habitantes a siete días y 139,6 a 14. La positividad, por su parte, sigue disparada, alcanzando un 12,2% en las pruebas realizadas en las últimas 24 horas, según datos del Departamento de Sanidad. El porcentaje es incluso peor en el caso de los test de antígenos, con un 22,9%.

Para volver al riesgo medio, Aragón necesitará reducir su incidencia acumulada por debajo de los 50 positivos por cada 100.000 habitantes. También deberá bajar su tasa de positividad por debajo del 4%, una meta que se antoja complicada dada la cantidad de positivos que están apareciendo en franjas como la que va de los 20 a los 24 años.

La DGA confía en mantener las reservas

"Las asociaciones no nos han dicho que se estén produciendo anulaciones de reservas, al contrario, todas hablan de buena ocupación". Con estas palabras, el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, aseguró este lunes, en un acto en el Paraninfo de Zaragoza, que confía en que este sea un "un buen verano para el turismo" de la Comunidad. Aún así, reconoció que el repunte de contagios tiene alerta a la DGA: "Nos preocupa y vamos a estar muy pendientes de cómo evolucionan los datos".

Aliaga recordó lo ocurrido el año pasado, cuando la segunda ola de coronavirus derrumbó todas las previsiones. "Estamos haciendo un seguimiento muy cercano de los datos por si se producen alarmas como aquella, porque nos jugamos mucho", advirtió el líder del PAR, que no obstante manifestó que las expectativas del sector, "que tanto ha sufrido", se mantienen, de momento, "muy buenas". Por ahora, no se aventuró a adelantar qué medidas se podrían tomar en caso de que fuera necesario, ya que consideró que "es muy pronto para elucubrar". Sí que habló de la buena acogida de los bonos turísticos: 5.200 reservas en solo 14 horas.