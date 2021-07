La Universidad pide a los jóvenes que sean responsables para "no repetir los errores"

El rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, hizo este lunes un llamamiento a los jóvenes para que sean "responsables" y, con motivo del inicio de la fase extraordinaria de la Evaluación de Acceso a la Universidad (Evau), señaló que se les ha insistido en que "no repitan los errores que se han cometido", en referencia al aumento de contagios entre esta población tras las celebraciones de fin de curso. Una situación que se podrían repetir a partir de esta semana cuando los alumnos que terminan la prueba decidan irse, como así ya lo han adelantado, a la playa.

La evolución epidemiológica preocupa, y mucho, a la Universidad de Zaragoza, puesto que de ella depende cómo volverán los estudiantes a clase a partir de septiembre. "Este curso ha sido razonablemente bueno, pero la ocupación del aula no ha podido ser muy alta. Si esto siguiera así, podríamos dar pasos atrás y no queremos", apuntó Mayoral, quien incidió en que la intención es recuperar la presencialidad, pero para ello es necesario que la pandemia esté controlada. "Me gustaría que tomaran conciencia de que lo que hacen hoy en día puede condicionar el inicio de curso y, por lo tanto, su rendimiento académico y el tipo de educación que recibirán", detalló. En este sentido, pidió que "no se tirara en 15 días" el esfuerzo hecho por toda la sociedad durante año y medio. "Solo quedan dos meses para tener un porcentaje de vacunación suficientemente elevado", apuntó.

A pesar de las recomendaciones, algunos ya tenían todo reservado y preparado para iniciar esta semana sus vacaciones. "Nada más acabar, me iré a la playa. Y durante el resto del verano, me sacaré el carne de conducir", recalcó Hugo Esteban, antes de iniciar el primer examen. Por su parte, aunque a su compañero Juan Diego le provoca cierta inseguridad el nuevo repunte de casos, descartó quedarse en Zaragoza y se irá en los próximos días. Con menos riesgos, tras haber pasado ya la covid, Natalia Olaso también pondrá rumbo a sus vacaciones una vez finalice todos los exámenes. "Tenemos ganas de que nos vacunen, a partir del día 29", declaró Natalia Blasco, quien mira con "respeto" a lo que podría ser la sexta oleada.

La vicerrectora de Estudiantes, Ángela Alcalá, detalló que durante la prueba se extreman todas las medidas sanitarias y quiso transmitir, en este sentido, "tranquilidad" a las familias. Apuntó que, tras la fase ordinaria, ya se han recibido más de 19.000 solicitudes para matricularse en el campus público, frente a las alrededor de 16.000 del año pasado: "Es un incremento impresionante".