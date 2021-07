El cierre de las urgencias vespertinas se estrena con críticas: "Así solo vamos a conseguir saturar aún más el Servet"

El cierre de las urgencias vespertinas entró este jueves en vigor con fuertes críticas de los usuarios y división de opiniones entre el personal sanitario. En Las Fuentes Nortes, que será la referencia para los pacientes de Rebolería, San José Norte, San José Centro y Torrerramona de 17.00 a 20.00, no se entendía el cambio. "Me parece horroroso. Con esto solo van a conseguir saturar más el Miguel Servet, se cae por su propio peso", opinó Fernando Ferrer, uno de los usuarios que acudió a las consultas de Atención Continuada por la tarde por una urgencia.

Carlos García, otro de ellos, lo hubiera visto bien "si fuera para mejorar la atención". "Pero si es para recortar personal, obviamente no", matizó. También mostró su rechazo María Teresa Esteban, que esperaba a las puertas del ambulatorio para ser vacunada. "Me parece fatal. Yo vivo al lado del Alcampo de Utrillas. Antes me pertenecía el centro de Torrerramona, pero ahora, si pasa algo, tendré que venir hasta aquí. Hacen todo como les da la gana", criticó.

Los había, como Teresa Ayuda, que se solidarizaban con los usuarios afectados. "Yo vivo cerca y, por tanto, no tendré que desplazarme, pero quien tenga una urgencia y deba venir hasta aquí… Imagino que, al abarcar más centros, se producirán mayores ‘atascos’. Todo lo que sea quitar servicios es negativo", manifestó.

Apenas unos minutos después de las 17.00 ya se había atendido a cuatro pacientes. "Estamos asustados con lo que pueda pasar el sábado", reconocía una de las trabajadoras de Las Fuentes Nortes. Aunque tendrán refuerzos, con personal procedente de otros ambulatorios, aseguró que el recorte global "se notará". "Pretenden que asumamos en un centro el trabajo de cinco", lamentó.

También se teme por los lunes, un día que suele concentrar mayor actividad. Esta semana, tanto la Federación de Asociaciones de Barrios (FABZ) como CSIF, CC. OO, y las principales asociaciones en defensa de la salud pública alertaron de las dificultades que entraña esta reorganización para los pacientes de más edad, aquellos que no tienen recursos o los que tienen dificultades para desplazarse, no descartando concentraciones para hacer ver su malestar. El problema, apuntaron desde este centro de salud, es que el cambio "ha venido impuesto" y sin apenas tiempo de reacción.

"Las urgencias de tarde tienen un papel trascendental, ya que ayudan a descargar los hospitales. Y por más que se diga que son utilizadas por muy pocas personas, de vez en cuando vienen pacientes que requieren de una atención inmediata", agregaron.

Esta sensación es compartida en el Picarral, referencia para Actur Sur, Arrabal y Parque Goya, o en el centro de salud de Sagasta. Las críticas, en todo caso, no son unánimes, ya que hay quien defiende este sistema ante la evidente falta de profesionales. "Dar más accesibilidad no implica una mayor eficacia. Lo que no puede ser es tener unos servicios improductivos", afirmó otro de los trabajadores de Las Fuentes Norte.

Los sanitarios de los centros de referencia son conscientes de que el trabajo se incrementará. Y mientras unos creen que el número de pacientes que acudían aumentará, otros auguran que "la gente irá directamente al hospital", comprometiendo los tiempos y la atención de las urgencias de mayor gravedad. Quienes apoyan la decisión del Departamento de Sanidad insisten en que así "se disuadirá" a quienes tendían a acudir por "banalidades" que podían esperar al día siguiente.

"Esperarán a que los vea su médico en su horario habitual. Lo que hay que potenciar es esa franja", dijeron. Como informó el Departamento de Sanidad, la intención es evaluar el cambio en otoño para corregir todo aquello que se considere necesario. El principal temor ahora es que un eventual repunte de contagios complique el día a día, como ya está sucediendo en varios puntos de Zaragoza por los casos entre los jóvenes.