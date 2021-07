Barrios y sindicatos rechazan el cierre de urgencias por la tarde

La Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), CSIF, CC. OO., la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública y el Foro de Presidentes de los Consejos de Salud en Aragón mostraron ayer su rechazo al cierre de las urgencias vespertinas, que entrará hoy en vigor y afectará a una docena de Puntos de Atención Continuada. Lo hicieron a través de un manifiesto, al que también se adhirió UGT, en el que cargaron contra la decisión "unilateral" del Gobierno de Javier Lambán.

Los colectivos criticaron la "falta de transparencia" de la Consejería de Sira Repollés, a quien han solicitado ya una reunión, y no descartan concentraciones para hacer ver su malestar. Pese a que desde el Ejecutivo autonómico se ha insistido en repetidas ocasiones en que esta reorganización "no es fruto de la pandemia" y en que el modelo actual "no era sostenible", estas asociaciones ven el cambio "inapropiado" y temen que pueda empeorar la accesibilidad a los centros, sobre todo de cara a las personas mayores sin recursos o a aquellas que tengan dificultades para desplazarse.

"No es cierto que vaya poca gente a estos centros. Es momento de crear un nuevo modelo de Atención Primaria que incluya la salud mental comunitaria y crea en la participación ciudadana", defendió Aurelio Martín, miembro de la comisión de Salud de la FABZ.En esta línea, incidió en que las consultas telefónicas solo son apropiadas "cuando hay consenso entre personal y población". También rechazó el triaje por parte del personal administrativo. "No es su función y no es obligación de los pacientes contestar", dijo.

Para Jesús Sicilia, de CSIF, es "fundamental" que pueda haber un contacto directo con los centros de salud. Alertó, asimismo, de que hasta 78 médicos de Primaria, 91 de continuada y 54 enfermeros de este último grupo "verán perjudicadas sus condiciones laborales" con este cambio. Por su parte, Delia Lizana, de CC. OO., criticó los tiempos, ya que, a su entender, habría sido mejor esperar hasta otoño para comprobar cómo evolucionaba la carga asistencial ahora que los pacientes pueden elegir entre ser atendidos por teléfono o de forma presencial. "Esta no es la mejor forma de hacerlo", advirtió.

Según la secretaria general de la federación de Sanidad de Comisiones, urge integrar a los trabajadores de continuada en los equipos de Primaria;abordar un homogeneización "de horarios y criterios" independientemente de los sectores a los que se pertenezca. "Hemos pedido también que se nos explique el nuevo modelo de triaje, pero no se nos ha respondido. En principio, como está escrito no nos gusta", dijo.

"Sale ganando la privada"

Isabel Montserrat, representante de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Aragón, alertó de que estos cambios "terminarán beneficiando a la privada", así como de que "están incrementándose los seguros".

Como el resto, reivindicó una asistencia presencial. "Todo lo que te da la vista no te lo da el teléfono. Eso no es telemedicina. Hay que ver al paciente de tú a tú. El objetivo de la Atención Primaria, además de curar, es prevenir la enfermedad, y eso solo se consigue haciendo comunidad", recalcó. En este sentido, desde el Foro de Presidentes de los Consejos de Salud en Aragón pidieron "escuchar la voz de la ciudadanía". "Se nos han dado las cosas hechas", lamentó María Ángeles Cardiel, al tiempo que pidió "que abran los centros por la tarde para mejorar los tiempos de atención y evitar listas de espera". "Hace falta voluntad política y sanitaria", agregó.

Las asociaciones advirtieron de que la situación que se verá en las próximas semanas no será la real, ya que, al ser verano, habrá menos presión asistencial. "Cuando se verán verdaderamente los recortes será a la vuelta del periodo vacacional", dijo Lizana.