¿Qué ha sido de los mercados medievales?: "Internet está bien, pero no es como una feria"

Los libros cuentan que la Edad Media fue un tiempo de leyendas, de luchas a caballo y de juglares. También de epidemias, como la de peste o la de lepra. Decenas de pueblos y ciudades de Aragón regresaban cada año a esa época a través de recreaciones o mercadillos medievales. Por ejemplo, Monzón lo hizo hace un par de fines de semana.

Desde hace más de dos décadas por estas fechas, el entorno de la Seo de Zaragoza se vestía como lo hacía hace siglos. El viento movía los pendones y un aroma a brasas envolvía la plaza de San Bruno o un tramo de la calle de Palafox. En 1999 comenzó a organizarse el conocido mercado medieval, oficialmente llamado Mercado Medieval de las Tres Culturas, una cita que era sinónimo del inicio del verano en la capital aragonesa. Sin embargo, desde 2019 y hasta el momento, la pandemia de coronavirus ha impedido su celebración. Este año se ha decidido no celebrarse al tratarse de una cita muy compleja, señalan fuentes municipales, tanto por el emplazamiento como por su alto componente gastronómico. El adjudicatario pidió una prórroga del mercado y en principio se le ha concedido.

Vanesa Alegre, de Chis Pón, era una de las habituales desde hacía cinco años en la zona de las calles del Cisne y de Diego Dormer. "También hubiera participado el año pasado porque era un mercado al que acudía mucha gente y se trabajaba bastante", explica Alegre, que participó hace un par de semanas en ZGZ Florece y frecuenta el mercado de Artesanos de Aragón, que se organiza en la plaza de marco Polo de Parque Venecia de Zaragoza. Esas son sus citas tras los meses de confinamiento y lo que va de año, un tiempo que califica como “duro”.

"He tenido que vender por las redes sociales porque, de normal, dependo de los actos públicos y la mayoría se suspendieron", lamenta esta artesana del mundo textil. Precisamente, el plano digital fue su escapatoria: "Hemos tirado de clientes y de hacer publicidad por las redes sociales: Por ejemplo, me he puesto las pilas con Instagram y he tenido que investigar cómo llegar mejor a la gente". Aunque reconoce que "vender por internet está bien, pero no es como una feria".

En su caso, oferta camisetas para niños y niñas, mochilas, calzado, accesorios para el pelo o prendas pintadas. "Por suerte, me dedico a lo textil y no he parado de hacer mascarillas y bolsas para meterlas, algo que nunca antes me hubiera imaginado –confiesa, con alguna cita en previsión apuntada en la agenda para los próximos meses-, había que reinventarse".

Al igual que Alegre, Inés Rodríguez, de Ninuk, también se ha vestido como en el medievo para vender sus productos. "Recuerdo que acudía mucha gente. Era un buen escaparate", apunta la ilustradora, quien también ha expuesto en Alquézar y en otros de la zona de Barcelona, de playa. En 2007 comenzó a vender a través de internet, por lo que eventos como el Mercado Medieval de las Tres Culturas era una oportunidad para que las personas que la conocían de la venta 'online' vieran su trabajo presencialmente.

Rodríguez también ha aprovechado el tiempo de confinamiento para reconvertirse y cambiar el producto que ofrecía. “El estudio lo tenía cerrado, por lo que no podían venir, ni tampoco hacía talleres con niños, algo que no he podido recuperar", dice Inés. Este año se ha podido encontrar su trabajo en el Mercado del Cierzo –que se ha organizado en la calle de San Pablo- o en el Mercado de los Porches -que se se puede visitar cada mes-, "lo que ha sido un soplo de aire fresco".

Por otro lado están los recreacionistas. "Esta todo paralizado, 100%", dice Daniel Blasco, de la compañía Lobos Negros. Para ellos este mercado era "jugar en casa" y en un lugar "muy bonito". "En los últimos años innovábamos con espectáculos de fantasía, didácticos... Fue divertido y estamos deseando que se terminen las ferias virtuales para volver a ponernos la armadura", añade Blasco.

Imagen de una de las ediciones del Mercado Medieval de las Tres Culturas.

La labor de estos profesionales de la recreación es difícil trasladarla al plano digital. Es "analógica, visual, cercana y una experiencia", tal y como la define Daniel Blasco, puesto que su cometido es, por ejemplo, explicar a los niños cómo se pone un casco. La pandemia de coronavirus borró la lista de compromisos y se han reinventado también, como las artesanas. En su caso han optado por formarse y han apostado por las bodas temáticas -tubodatematica.com-, unos eventos en los que vuelcan todo su conocimiento histórico y material cinematográfico. "Aplicamos lo que hacemos en las citas romanas o goyescas en las bodas, que también pueden ser de Star Wars o de Harry Potter".

A principios de año, el Gobierno de Aragón preveía celebrar en la Comunidad un total de 195 ferias, no obstante, la mayoría de la lista se han suspendido, tal y como se puede observar en el portal del ejecutivo aragonés, como el caso de la Feria del Renacimiento de Fonz o la de la cereza de Bolea. En otros casos la suspensión se comprueba al acceder a las redes sociales de las ferias o mercados, como la Feria Pirenaica de Luthiers Pirenostrum de Boltaña. Las artesanas y los recreacionistas no dudan en responder cuando se les pregunta si les gustaría volver a montar su puesto en mercados como el de las Tres Culturas de la capital aragonesa: "Claro que sí".