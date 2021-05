El segundo estado de alarma acaba con 46.000 multas por incumplimientos en Aragón

El segundo estado de alarma ha terminado en Aragón con más de 46.000 multas por incumplir la normativa anticovid. Policía Nacional, Guardia Civil y las policías locales de Zaragoza, Huesca y Teruel han propuesto para sanción a miles de aragoneses entre el mes de octubre y el pasado día 8 por no llevar mascarilla, fumar sin respetar las distancias mínimas o en terrazas o saltarse los confinamientos perimetrales.

Según datos del Ministerio del Interior, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han cursado en estos siete últimos meses 28.055 denuncias. La mayoría, hasta 18.772 –un 66,9%– proceden de la provincia de Zaragoza, mientras que la de Huesca cerró este periodo con 5.221 y la de Teruel, con 4.062. También intenso ha sido el trabajo de las policías locales en las tres capitales de provincia.

Solo la Policía Local de Zaragoza realizó 16.379 propuestas de sanción entre el 25 de octubre y el pasado 9 de mayo, según las estadísticas del cuerpo municipal. Momentos como el puente de la Constitución, las Navidades, la Semana Santa o el puente de San Jorge fueron especialmente críticos.

La de Teruel, por su parte, ha formulado un total de 800 denuncias por no respetar la normativa sanitaria, y en Huesca capital destacan los hasta 411 incumplimientos del toque de queda y las 153 personas que han sido sorprendidas sin mascarilla o haciendo un uso inadecuado. A ellas se unen 65 sanciones por reuniones sociales de más de seis personas, 39 por encuentros entre no convivientes cuando no estaban permitidos, 23 por consumir tabaco a menos de metro y medio de otra persona o 28 por hacer botellón, según datos facilitados por el Consistorio oscense.

En las últimas horas han aumentado las llamadas por fiestas privadas en domicilios particulares. En Huesca, en la noche del sábado al domingo, la Policía tuvo que intervenir en varios botellones que se saldaron con más de 50 denuncias. Con el cierre de la hostelería a las 23.00, muchos jóvenes optaron por continuar la fiesta en zonas verdes de la ciudad como el parque de Miguel Servet o la ermita de Salas. En el primero, solo la Policía Local puso siete multas y la segunda, otras tantas, mientras que la Unidad Adscrita sumó otra treintena de propuestas también en Salas, donde se concentraron unas 150 personas, según indicaron fuentes policiales.

El principal reto ahora es tramitar todas estas denuncias. Según los últimos datos del Departamento de Sanidad, de principios de este mes, hasta la fecha solo se han podido resolver un 12,5% del total recibido desde el estallido de la pandemia.

La cuantía de estas multas no es menor, ya que incumplimientos como no llevar mascarilla se castigan con un mínimo de 300 euros, y saltarse los aislamientos obligatorios sale por 3.001. La propia consejera de Sanidad, Sira Repollés, admitió en una entrevista a HERALDO que si se tramitasen todas las sanciones ya impuestas, a lo que el Ejecutivo autonómico se ha comprometido firmemente, el Gobierno aragonés recaudaría más de cinco millones de euros.