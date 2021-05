Aumentan las alegaciones por no llevar mascarilla en la calle

El aumento de las sanciones por no llevar mascarilla o hacer un uso inadecuado ha incrementado también el número de alegaciones. El Colegio de Abogados de Zaragoza confirma que cada hay más personas interesadas en recurrir estas multas.

José Antonio Sanz, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio, cree que existen "argumentos de sustancia" para sostener los recursos"con ciertas garantías". El primero es que otras comunidades han regulado específicamente las sanciones relacionadas con la covid-19. "Han hecho una tipificación. Aragón no, ya que aplica directamente a la Ley de Salud Pública. Al no existir una regulación tan pormenorizada, las sanciones se están encajando en tipos que no están pensados para esto", dijo.

Cree, asimismo, que no se está actuando con proporcionalidad. "Aquí se ha optado por multas de 300 euros, cuando en otras autonomías son de 100, una diferencia que no parece estar muy justificada", expuso. A esto hay que añadir las "dudas" en la tramitación de las propuestas de sanción. "La competencia a la hora de iniciar los expedientes debería ser del Ayuntamiento y no de la Comunidad. Podría ocurrir que estas sanciones no fueran procedentes por cursarse en un órgano que no es competente. En otras regiones, lo que se ha hecho ha sido firmar convenios con los ayuntamientos. Aquí, en cambio, se ha optado por actuar a través de los servicios provinciales", comentó.

Estos tres argumentos centran las alegaciones presentadas hasta ahora. "Por el momento continúan notificándose inicios de expedientes por el Servicio Provincial de Sanidad, aunque no conocemos todavía ninguna resolución", apuntó.Esta sería la primera vía, ya que, si alguien decidiese actuar, se podría presentar un contencioso-administrativo.

Según cifras oficiales, la DGA ha recaudado más de un millón de euros por las multas de las infracciones detectadas: 474.739 en la provincia de Zaragoza, 136.460 en la de Huesca y 146.520 en la de Teruel. En 13 meses se han recibido 58.159 propuestas de sanción, se han tramitado 36.245 y se han resuelto 7.290. En los últimos puentes, el de Semana Santa y el de San Jorge, la Policía Local de Zaragoza puso 116 denuncias por no llevar mascarilla.En el primero fueron 60, y en el segundo, del 22 al 25 abril, 56 de un total de 259.

La mayor parte de las sanciones tramitadas (20.399) corresponden al uso obligatorio de mascarilla, aunque por el momento solo 5.822 han llegado a sus destinatarios, según datos de la Consejería de Sanidad. Le siguen las 7.854 en marcha por no respetar el toque de queda, las 2.118 por fumar en terrazas o a menos de dos metros de otra persona y las 2.106 por saltarse los cierres perimetrales. Entre los expedientes ya iniciados aparecen 1.501 por hacer botellón y 1.550 por estar en peñas o locales.

Loading...

Hay 94 personas que han sido propuestas para sanción por incumplir el confinamiento domiciliario, aunque, según la DGA, solo una multa está en tramitación. "Una vez que una propuesta llega a un servicio provincial debe ser clasificada y valorada, y la notificación debe ser entregada en mano al infractor o ser recogida en Correos", dijeron desde Sanidad.

El Colegio de Abogados organiza el próximo jueves una jornada sobre este asunto y está prevista otra sesión el día 14 con el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, Juan Carlos Zapata.

El 87,5% de las sanciones, aún pendientes

Los servicios provinciales tienen aún por resolver hasta un 87,5% de las propuestas de sanción recibidas en el último año. Los datos de Sanidad revelan que apenas 7.290 de las 58.159 notificadas –4.307 en la provincia de Zaragoza, 1.547 en la de Huesca y 1.436 en la de Teruel– están resueltas definitivamente. Los constantes incumplimientos han disparado la carga habitual de trabajo. Tanto es así que el servicio provincial de Zaragoza, en el que solo había dos personas dedicadas a esta tarea, ha incrementado su plantilla hasta las 22. "El de Huesca ha pasado de dos a tres y el de Teruel, de una a tres", apuntaron desde la DGA. Pese a todo, diversos consejeros del Gobierno aragonés, como la propia portavoz del Ejecutivo, Mayte Pérez, han asegurado en reiteradas ocasiones que las multas llegarán a todos los propuestos para sanción.

Últimas noticias del coronavirus

Toda la información sobre el coronavirus en Aragón.

Más noticias sobre el coronavirus en España y en el mundo.

Apúntate a nuestro boletín y recibe en tu correo las últimas noticias, claves y datos sobre el coronavirus.