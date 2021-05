Jaca confinada: "Nos hemos relajado y han venido los sustos. Y ahora volvemos a quedarnos solos"

Jaca estrenó estrenó el mes de mayo bajo un confinamiento perimetral que ha caído como un jarro de agua fría para empresarios y hosteleros, que ya comenzaban a trabajar algo más después de un invierno nefasto. Sin embargo, los datos de contagios en la capital jacetana preocupan mucho tras dispararse los contagios en abril. Con los 14 casos notificados ayer suma ya 63 en la última semana y la incidencia a siete días se ha triplicado desde el día 22 situándose en 470.

Las calles de la capital estuvieron este 1 de Mayo muy tranquilas con algunas personas paseando, otras aprovechando el sol en las terrazas… pero poco movimiento.

"Nos volvemos a quedar solos", lamentaba Julia Sanz, una jacetana, "pero creo que ante la situación en la que nos encontramos era lo lógico", añadía resignada. Se mostraba preocupada por la incidencia en la ciudad. "Muchos conocemos a gente que está contagiada, que se ha tenido que hacer una PCR o que está a la espera de hacérsela", decía. Ahora confía en que "todo el mundo se tome esto en serio, y se cumpla a rajatabla, porque creo que nos hemos relajado un poco, y luego han venido los sustos".

El cierre perimetral ha llevado consigo la cancelación de reservas en hoteles y restaurantes, y algunos establecimientos han decidido cerrar, ya que además "desde el jueves ya no se ha trabajado nada porque solo con la gente de Jaca no se llega", apuntaba Carlos Prol, propietario de establecimientos hosteleros. Él no pensaba que la situación derivaría en una restricción tan dura, "pero visto lo visto, hemos decidido cerrar, por lo menos, hasta el día 9, luego ya veremos, aunque el mes de mayo casi lo podríamos dar por perdido". Desde que se levantó el confinamiento provincial, bares, restaurantes, cafeterías y hoteles comenzaron a remontar "algo", pero ahora llega un nuevo "mazazo".

Para hacer cumplir las restricciones de movilidad, la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local pusieron en marcha controles de vehículos y peatones de forma coordinada para garantizar que todos los que entran y salgan de la ciudad tengan una justificación. La Policía Nacional denunció a tres personas.

Dudas sobre los límites

Tras recibir varias consultas sobre el ámbito de aplicación de la orden de confinamiento, la Policía Local aclaró que el término municipal incluye 35 pequeños núcleos pedáneos (incluidos, por ejemplo, Astún) y seis despoblados. También recordó que están exentos Castiello, Villanúa, Canfranc, Borau, Santa Cruz de la Serós, Santa Cilia o Aísa. "Sabemos que son medidas duras, pero confiamos plenamente en la responsabilidad de todos para salir de este ‘bache’ en que nos ha vuelto a meter la pandemia", indicaron.

