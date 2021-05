El peligro de creer que la vacuna te hace invulnerable

El hospital de Calatayud daba este martes la voz de alarma: “Hay ingresos de pacientes a los que se les ha puesto la vacuna”, señalaba la directora del Ernest Lluch, Cristina Guarga, para hacer un llamamiento a la prudencia. El centro bilbilitano advertía de este modo de que la inyección de una o dos dosis no da una garantía total de tener una completa inmunidad contra el coronavirus. Era algo conocido, anunciado y esperable, pero que los sanitarios se encargan estos días de insistir: la vacuna no blinda por completo ante una posible infección y, aunque reduce de forma notable las posibilidades que la enfermedad sea grave, no las suprime por completo.

Desde hace más de un mes, los hospitales de Aragón están recibiendo casos puntuales y leves de personas contagiados de coronavirus que habían recibido una o dos dosis de la vacuna. En centros sanitarios grandes como el Miguel Servet o el Clínico de Zaragoza, en las últimas semanas han tenido momentos con en torno al 5% de las camas de enfermos de covid ocupadas por personas con algún grado de (supuesta) inmunización.

Los centros hacen un seguimiento especial a estos casos, para comprobar si la vacuna no ha generado anticuerpos al paciente por algún motivo, o si ha entrado una variante distinta del virus que ha escapado de la inmunidad de la vacuna.

En los centros de salud tratan de hacer una labor pedagógica y de concienciar a los ciudadanos de que el hecho de haber recibido las inyecciones no les asegura que se vayan a librar del virus. “Hay mucha desinformación, hay gente que piensa que al estar vacunado puede hacer lo que quiera”, comentan varios rastreadores consultados. Daniel Martín Bernad, enfermero del centro de San José Norte, observa que “la gente se cree que no se puede infectar” tras haber recibido alguna de las dosis de la vacuna contra la covid, por lo que tienen que hacer un trabajo didáctico para explicar los riesgos que siguen teniendo.

Hay que tener en cuenta que, como las autoridades sanitarias han advertido desde el principio, las vacunas tienen un grado de protección limitada. Los ensayos clínicos hablaban de un 95% en los casos de Pfizer y Moderna y de un 76% en Astra Zeneca, aunque se trata de pruebas que se realizaron en condiciones distintas. Lo que demuestra la experiencia es que las vacunas logran evitar los efectos más graves del SARS-CoV-2 en el organismo, pero no lo blindan del todo ante la infección. Por eso, las personas vacunadas deben mantener las medidas de protección frente a la covid y no relajar el uso de mascarilla, la distancia social o la higiene de manos.

El hecho de que lleguen a los hospitales casos de vacunados que se han contagiado no resta valor al proceso de vacunación, ya que los datos dejan muy claro el efecto real que está teniendo en la población. En los grupos de edad o profesiones donde se ha aplicado de forma masiva ha logrado reducir de forma drástica el número de contagios, de hospitalizados y de fallecidos, lo que no quiere decir que pueda haber casos puntuales.

Otro buen ejemplo son las residencias de ancianos, que han pasado de ser el epicentro de la tragedia a sufrir casos puntuales de contagios tras la vacunación masiva tanto de los residentes como de los trabajadores. Desde la segunda ola, en estos centros han fallecido 770 personas por covid; sin embargo, ahora tan solo hay 13 residentes ingresados en un centro hospitalario, según los últimos datos facilitados por el Gobierno de Aragón. El reciente caso de la residencia de Luesia, con 22 de 25 residentes contagiados y dos fallecidos -todos ellos vacunados-, resulta excepcional, por lo que Sanidad lo está investigando.