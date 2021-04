Los hospitales registran casos "leves" y "puntuales" de personas vacunadas que se han contagiado

Los hospitales aragoneses comienzan a recibir a los primeros pacientes que se han vacunado contra la covid, pero que posteriormente se han contagiado y requieren de un tratamiento. Los profesionales sanitarios aclaran que es algo “esperable”, ya que la efectividad de las vacunas no es total y estas no evitan la infección por covid-19, aunque sí minimizan el riesgo de sufrir daños graves. Se trata de casos leves y muy puntuales que reciben un seguimiento especial cuando llegan al hospital, ya que hay que comprobar cuestiones como si la vacuna ha generado anticuerpos al paciente o si ha entrado una variante diferente del virus.

Aunque el porcentaje de vacunados es todavía pequeño, el efecto de la vacuna ya es evidente en Aragón: en los grupos de edad o profesiones donde se ha aplicado de forma masiva ha logrado reducir de forma drástica el número de contagios, de hospitalizados y de fallecidos. Sin embargo, esa eficacia no es total. Los ensayos clínicos hablaban de un 95% en los casos de Pfizer y Moderna y de un 76% en Astra Zeneca. Además, las vacunas logran evitar los efectos más graves del SARS-CoV-2 en el organismo, pero no lo blindan ante la infección. Por eso, las personas vacunadas deben mantener las medidas de protección frente a la covid y no relajar el uso de mascarilla, la distancia social o la higiene de manos.

Al hospital Clínico de Zaragoza están llegando pacientes que han recibido una o las dos dosis de la vacuna. Joaquín Costán, director médico del centro, dice que “son pocos casos, pero que entran como un goteo”. Este miércoles, entre los 30 ingresados por covid en una de las secciones de enfermería del hospital había cuatro vacunados: uno con las dos dosis y tres con una de ellas. “Suele ser gente muy mayor y presentan un pronóstico menos grave”, señala.

En el hospital Miguel Servet, este jueves el 5% de los ingresados en planta habían recibido una dosis de la vacuna. Al igual que en el Clínico, en principio presentan cuadros leves, según explicaron desde el centro.

El tratamiento que se aplica contra la enfermedad es el mismo que para cualquier otro contagiado por covid, aunque su valoración es más compleja. “El paciente debería estar protegido, por lo que hay ver si la vacuna no ha sido suficiente para que produzca anticuerpos o si puede haber entrado una nueva variante”, explica Costán.

En las residencias

Por su parte, el jefe de servicio de Prevención y Promoción de la Salud, Luis Gascón, confirma que también ha habido casos de vacunados contagiados en residencias de la Comunidad. Ha ocurrido tanto en usuarios que tenían una dosis, lo que se considera como "vacunación incompleta", como en personas que habían recibido la pauta completa. Estos últimos han sido, según Gascón, episodios "excepcionales". "Las infecciones han sido leves en general. La mayoría eran asintomáticos. En un caso, tras el positivo de un trabajador no vacunado se hizo un muestreo de toda la residencia con PCR y se vio que los ancianos eran positivos pero no presentaban sintomatología", explicó.

Sin embargo, la situación de estos centros ha cambiado por completo con la vacuna. "Se acabó aquella idea de los brotes que tantos problemas, mortalidad y sufrimiento han generado. La vacunación ha sido un activo excepcional", defendió el jefe de servicio de Prevención.

Los centros de salud también han detectado casos "muy puntuales" de personas que, después de haber recibido los dos pinchazos, no habían generado suficientes anticuerpos. Según la presidenta del Colegio de Enfermería de Zaragoza, Teresa Tolosana, es "lo esperable", ya que las vacunas no tienen una efectividad del 100%. "Esto también ha ocurrido con otras, como la de la hepatitis B. No obstante, es posible que al contraer la enfermedad haya una respuesta inmunitaria que haga que las consecuencias no sean tan graves", razona.

Estos casos pudieron comprobarse mediante serologías. Sin embargo, Tolosana no cree que esta práctica deba generalizarse. "Si tú tienes en tu cuerpo las dos dosis en tiempo y forma no tendría sentido pedir una. Otra cosa es que se trate de supuestos muy concretos en los que estén justificadas", afirma.