La vacuna ya hace efecto: la mortalidad de los mayores de 80 años se desploma en Aragón

La vacunación ya se nota claramente en los datos de mortalidad de Aragón. Aunque los mayores de 80 años siguen siendo los que sufren más muertes por covid en la Comunidad, ahora lo hacen en un porcentaje mucho menor que hace unos meses. En las últimas semanas, conforme ha ido avanzando la inoculación de la vacuna, esta franja de edad aporta en torno al 50% de los fallecidos por coronavirus, cuando llegó a suponer más del 85%. Por contra, aunque el número de muertes de personas de entre 70 y 80 años no ha aumentado, su peso dentro del total de fallecidos sí que está creciendo, ya que este sector de la población todavía no ha tenido acceso a la vacuna.

El 76% de los aragoneses mayores de 80 años ha recibido al menos una dosis de la vacuna, mientras que el 47% ya tiene la pauta completa. Se espera que esta semana toda esta franja de edad haya recibido al menos la primera de las dos inyecciones. Aunque, por tanto, aún queda un porcentaje importante de mayores sin vacunar, el trabajo de inmunización realizado ya se aprecia en los datos de mortalidad.

A principios de agosto, los mayores de 80 años suponían entre el 80% y el 90% de los fallecidos por covid en Aragón, según los datos del Instituto Carlos III recopilados por el epidemiólogo veterinario aragonés Nacho de Blas. A partir del mes de septiembre, el porcentaje se estabilizó en torno al 75%, incluso durante el gran pico de fallecimientos que sufrió la Comunidad a principios de noviembre.

Aunque el número total de fallecidos ha ido oscilando durante la pandemia, su distribución por edades ha sido siempre bastante similar: los mayores de 80 años suponían en torno al 75%, mientras que la siguiente franja más afectada era la de 70 a 79 (en torno a un 15% del total); entre los 60 y los 69 años estaban alrededor del 5% de los fallecidos, mientras que el resto de franjas quedaba con porcentajes algo más residuales.

Sin embargo, esta distribución comenzó a cambiar a principios de febrero, cuando empezó a hacer efecto el inicio de la vacunación en Aragón. El plan de inmunización arrancó en las residencias de ancianos, donde las personas de más de 80 años son mayoría. Ahora, estos centros asistenciales tienen casos residuales de covid, y no sufren ni un fallecimiento desde hace un mes.

Ahora ‘solo’ la mitad de los fallecidos por covid en Aragón tiene más de 80 años. "Se aprecia un cambio de tendencia en la reducción de la proporción de fallecidos en los mayores de 80 a partir de que la vacunación se haya extendido en ese grupo de edad", confirma De Blas.

Por contra, está creciendo el peso que tiene la franja de edad de entre 70 y 79 años. En números absolutos no están falleciendo más personas de esta edad, pero como se reducen las muertes de los más mayores, ahora tienen más importancia en los datos globales. Si hace unos meses alrededor del 15-20% de los fallecidos tenían esta edad, ahora ya suponen el 25-30%. Quienes están en esta franja aún no han recibido la vacuna de forma masiva, ya que por edad no se les puede administrar la de Astra Zeneca, mientras que la de Pfizer se reserva todavía para los más mayores.

El número total de fallecidos por coronavirus está en claro descenso en Aragón en los últimos meses. Aunque el goteo es incesante, los índices de mortalidad bajan ya a niveles de julio del año pasado, antes de que llegara la ola epidémica del verano. Desde que en febrero se alcanzara el último gran pico de mortandad, la curva no ha dejado de descender. Ahora habrá que esperar para comprobar el efecto que tiene el inicio de la quinta ola en la que empieza a entrar Aragón, ya que la presión en los hospitales ha comenzado a subir, y eso acaba teniendo repercusión en el número de fallecidos.