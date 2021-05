"En el hospital de Calatayud hay ingresos de pacientes con una o dos dosis de la vacuna. No podemos relajarnos"

El hospital supracomarcal Ernest Lluch de Calatayud cuenta con un total de nueve ingresos por coronavirus y durante lo que va de mes la cifra ha ido oscilando entre los diez y los doce. En el detalle que no dan las cifras, la directora del centro, Cristina Guarga, advierte que el perfil de esos pacientes es de "persona de entre 39 y 53 años, algunos de ellos con la primera o las dos dosis de la vacuna". "No podemos relajarnos, no podemos pensar que una vez puestas se hace el milagro y ya nuestras defensas están preparadas", insiste.

Respecto a este punto, la responsable del complejo recuerda que "ninguna vacuna, ni éstas ni ninguna otra, alcanzan una inmunización del 100%, por lo que sigue existiendo un riesgo" y puntualiza que "hablamos de niveles del 94 o del 96%, por lo que la probabilidad de contagio sigue existiendo". En este sentido, argumenta que "la eficiencia de la vacuna, la máxima protección, no llega automáticamente cuando nos la ponen, sino que hay que dar un tiempo y ese tiempo depende de cada persona".

Así, asegura que "se trata de un proceso" y que hasta que las inoculaciones llegan a su máxima eficacia "hay que seguir teniendo precauciones, y después también". Sobre las consecuencias de no tener ese cuidado, Guarga se muestra clara: "Aunque afecte a personas sanas, hablamos de problemas con la capacidad respiratoria y cansancio. Y en los casos de hospitalizaciones pérdida de masa muscular y rehabilitaciones".

Más allá de los efectos físicos, ya graves de por sí, la directora del hospital bilbilitano también apunta a que "hablamos de personas que están trabajando, que tienen una responsabilidad económica en su casa y las implicaciones que eso tiene en su casa y en su entorno familiar". En esta ola de contagios, Guarga reconoce que "no hemos tenido que derivar pacientes a Zaragoza", pero recuerda que en anteriores ocasiones "sí hemos tenido que hacer intubaciones".

En su caso, conocer casos de aglomeraciones y conductas irresponsables, como las ocurridas durante el fin del estado de alarma, le genera "incredulidad". "Es un desgaste enorme, física y mentalmente", confiesa, aunque puntualiza que "seguimos teniendo esperanza y seguiremos luchando porque somos así por naturaleza".

Últimas noticias del coronavirus

Toda la información sobre el coronavirus en Aragón.

Más noticias sobre el coronavirus en España y en el mundo.

Apúntate a nuestro boletín y recibe en tu correo las últimas noticias, claves y datos sobre el coronavirus.