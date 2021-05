Brote entre el personal de un centro de educación especial de Calatayud

El sindicato educativo Stea ha denunciado los cuatro contagios por covid registrados en el equipo auxiliar del Centro de Educación Especial "Segreda" de Calatayud (Zaragoza) debido a la "ineficiencia" de la administración a la hora de acometer el proceso de vacunación del personal considerado esencial, según apuntan desde el sindicato. Según ha podido confirmar HERALDO, una de los trabajadoras se encuentra ingresada en planta y evoluciona favorablemente.

En un comunicado, esta organización sindical, que califica los hechos denunciados como "muy graves", denuncia que entre los cuatro trabajadores actualmente de baja solo uno, un hombre que presenta síntomas leves, había sido vacunado previamente a pesar de trabajar todos en un centro donde el alumnado no lleva mascarillas y el contacto físico es muy frecuente.

De las tres trabajadoras restantes de baja, dos padecen síntomas moderados y una está ingresada en un centro hospitalario con un cuadro grave, señala el sindicato.

Sus responsables destacan que estas tres trabajadoras no han sido vacunadas por "decisión propia", sino por una "mala coordinación" entre los departamentos autonómicos de Sanidad y Educación.

Señalan, además, que las dos empleadas con los síntomas menos graves no fueron vacunadas en la primera tanda de trabajadores esenciales por los referidos problemas de coordinación interdepartamental, y posteriormente se vieron afectadas por la suspensión del proceso de inmunización con Astrazeneca.

En relación con la auxiliar hospitalizada, Stea sostiene que no fue vacunada a pesar de ser una trabajadora esencial debido al hecho de tener fijada su residencia en la provincia limítrofe de Soria.

Según afirma el sindicato, "la burocratización del proceso, al exigirse la tarjeta sanitaria como desplazada, ha facilitado su contagio sin vacunación previa en un centro de educación especial porque el virus no entiende ni de límites provinciales ni autonómicos".

Entre el alumnado se produjeron cuatro casos que ya se encuentran recuperados y no han presentado complicaciones. No obstante, desde el centro señalan que se va a realizar un cribado entre los alumnos y el resto de los docentes, aunque no haya habido contacto estrecho.