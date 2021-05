Rastreadores en Calatayud: "Vemos gente por la calle a la que hemos pedido que no salga de casa"

"La gente está harta: no hacen el confinamiento, porque les pides que se queden en casa y luego los ven por la calle; tampoco se aíslan de forma estricta y acaban contagiando a toda la familia. Pueden estar hartos, pero así no se arregla nada". Así explica Luis Digón el escenario en el que se encuentra la zona básica de salud de Calatayud, confinada perimetralmente desde el pasado jueves y que es el área con más contagios de todo Aragón en lo que ha transcurrido de mes de mayo: un total de 96 infecciones confirmadas. "Y lo que nos queda", vaticina el responsable sanitario.

De esta forma, Digón reconoce que "estamos desmoralizados, porque estamos viendo comportamientos irresponsables y ya no por las cifras a día de hoy sino por lo que puede venir". "Salen muchísimos contagios y ya hemos tenido muchos casos de contactos de positivos que salían negativos y que en la segunda prueba han salido positivos. De ahí la importancia de hacer bien la cuarentena y seguir llevando la mascarilla y mantener la distancia", argumenta.

Sobre portar el cubre bocas, el coordinador del equipo de rastreo asegura que todavía, en algunos casos, no se utiliza bien: "Hay quien se la sigue quitando cuando va a ver su madre, a su familia o cuando queda con amigos, con no convivientes. Si vamos a una terraza, nos la podemos retirar un momento para comer y beber, y así la probabilidad de contagio se reduce muchísimo", subraya. A su vez, apunta que "tenemos casos que vienen, principalmente de reuniones sociales".

"Hablamos de casos que han quedado para el Día de la Madre y no solo un hijo o solo los hijos, sino que han ido con su mujer, los nietos, han ido también los hermanos. Y no solo para un rato, se han quedado a comer", detalla. Por situaciones así, Digón reconoce que "tenemos abierta una cadena de contagios desde abril, porque los aislamientos no se hacen correctamente".