Sanidad confina la comarca de Campo de Borja y abre Tarazona y el área de salud de Sos del Rey Católico

El Boletín Oficial de Aragón ha publicado este viernes un decreto ley por el que modifica la Ley 3/2020 que regula el régimen de alerta sanitaria derivado de la pandemia del covid que regirá en la Comunidad desde el decaimiento del estado de alarma el 9 de mayo.

En este decreto, además de la regulación aforos y restricciones en hostelería, espectáculos y eventos deportivos, especifica los municipios y comarcas aragonesas que se encuentran en estado de alerta 3 agravado, que supone un confinamiento perimetral y cuáles dejan de estarlo, pasando a nivel de alerta 3.

Según ha informado el Gobierno de Aragón, desde las 00:00 horas del domingo 9 de mayo quedarán confinadas cuatro comarcas, una a medias y dos municipios que estarán en alerta 3 agravado, en principio durante un mes:

De este modo, se incluye en el confinamiento perimetral la comarca deque ha alcanzado una incidencia dEn este caso se ha decidido tomar medidas de prevención y control para todo el territorio de la comarca, aunque varios municipios no estén afectados, ya que la movilidad afecta al conjunto de la comarca sin áreas diferenciadas.a los municipios de las, dado que las localidades de la comarca no tienen el mismo grado de afectación ni forman un conjunto uniforme intercomunicado entre sí, ha explicado el Gobierno de Aragón en su nota de prensa.Por eso se ha decidido que el área de salud dequeda liberada del, algo que habían demandado los vecinos de los municipios de la Bal D'Onsella ya que no hay prácticamente contagios en estas localidades y que incluye los municipios de: Bagüés (Pintano y Undués Pintano), Sconque quedan desconfinados mientras el resto de la comarca mantiene el confinamiento perimetral.De este modo, detalla el decreto,por lo que las medidas se pueden aplicar únicamente en esos territorios.