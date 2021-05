Cuando el rastreo se complica: "Hay gente que no da sus contactos por no fastidiar a sus amigos"

Más de un año después del inicio de la pandemia, los rastreadores siguen encontrándose con serios problemas para tirar del hilo de los contagios. En muchos casos, porque la transmisión comunitaria hace que sea complicado saber dónde se ha infectado cada persona; pero en otros, porque hay personas que no facilitan su trabajo. Se han visto desde el principio, pero Salud Pública observa que últimamente hay más casos de nuevos positivos que se niegan a facilitar la identidad de sus contactos para librarles de la cuarentena. Así lo apuntó el domingo la consejera de Sanidad, Sira Repollés, en una entrevista concedida a Heraldo.

En Tauste, la localidad que ha sufrido el brote más fuerte de Aragón de las últimas semanas, lo han visto claramente. “Hay personas que no te han citado como contactos, pero que cuatro o cinco días después ya vienen con síntomas”, observa Paula Monguilod, rastreadora del centro de salud de la localidad. Durante esos días, esa persona ha estado haciendo vida normal, por lo que ha podido contagiar a más personas.

“Esto es un pueblo, por lo que conocemos los círculos de amistad de la gente. Estamos viendo que, aunque no nos los citen como contactos, acaban cayendo”, dice esta enfermera. Según apunta, el motivo principal de esta ocultación de los contactos es “el no ‘fastidiar’ a los amigos, porque igual son autónomos y dejan de ingresar, o se tienen que coger baja si trabajan para alguien”. El problema es que, así, la cadena de transmisión es casi imposible de cortar.

María Júdez, rastreadora de La Almunia de Doña Godina, apunta que los nuevos casos dan “los contactos familiares”. “La gente no está dando contactos sociales. ¿Realmente no los tienen? No lo sé… Es evidente que algún contacto no dan, porque aquí hemos tenido transmisión comunitaria”, señala Júdez desde un centro de salud que ha llegado a comunicar recientemente hasta 27 casos positivos en un solo día. Esta enfermera apunta que lo que sí que tienen claro es que “de los contactos que dan, hay mucha contagiosidad”. Según apunta, los contactos que se facilitan “suelen salir casi todos positivos”. “Si no salen a la primera PCR, salen a la segunda”, añade.

En Tarazona, donde se acaba de levantar el cierre perimetral tras arrojar hace un mes los peores datos de la Comunidad, señalan que “siempre hay gente que tarda en dar sus contactos”, porque “hay quien piensa que, si lo dicen, les van a fastidiar”, apunta Rafael Adell, coordinador de enfermería del centro de salud.

En otros centros de salud, en cambio, no tienen esa percepción. Especialmente en la ciudad de Zaragoza, donde tal vez sea más difícil conocer las conexiones familiares o de amistad de las personas que dan positivo. Beatriz Sánchez, rastreadora del centro de salud Amparo Poch (Actur Oeste), cree que “la gente está más concienciada”, pero observa que el rastreo se complica “porque la nueva cepa se extiende más rápidamente y no llegamos a saber de dónde viene el contagio”. “Igual empieza una chica con síntomas, identifica a su familia y su pareja y al poco tiempo cae la familia, la pareja y la familia de la pareja”, señala esta enfermera.

Daniel Martín Bernad, rastreador de San José Norte, comenta que “hay gente que te los dice (los contactos estrechos) y otra que no”, aunque no observa grandes cambios en su comportamiento a lo largo de los últimos meses. Eso sí, cree que el gran cambio de los últimos meses es “la vacunación”, que hace “que la gente se crea que no se pueden infectar”, lo que les obliga a hacer “una actividad pedagógica” con todos ellos para concienciarlos de que, pese a tener alguna de las dosis, deben mantener todas las medidas de prevención frente a la covid.