El paciente será quien decida si quiere cita presencial o telefónica en su centro de salud

El Servicio Aragonés de Salud ha iniciado ya su plan para garantizar la atención más adecuada en los centros de salud en función de la necesidad y la urgencia de la demanda asistencial. Y ha enviado ya el procedimiento para la mejora de la accesibilidad a los equipos de Atención Primaria, que deberán ponerlo en marcha en el plazo de un mes. La nueva realidad pasa por prever franjas horarias, mantener los circuitos y las distancias. Además, será el propio paciente quien, al solicitar la cita tanto por teléfono como a través de la web Salud Informa, decida si quiere que sea presencial o telefónica.

Cada centro deberá adaptar las propuestas comunes a la realidad de su territorio, estableciendo un número mínimo de huecos en las agendas dedicados a las consultas presenciales. Esta cifra la acordarán los equipos con la Dirección de Atención Primaria de su sector. El procedimiento deberá estar implantado en el plazo de un mes y tiene como objetivo principal garantizar la atención presencial, así como recuperar la visita en consulta programada para los pacientes crónicos. Esta labor pivotará, fundamentalmente, sobre el personal de Enfermería. Se deben priorizar aquellos enfermos que por su patología requieren un control más estricto, como pacientes crónicos complejos, anticoagulados, diabéticos, hipertensos o con enfermedad pulmonar obstructiva.

La entrada de los centros deberá estar abierta al público y serán recibidos en las unidades de admisión, desde donde serán derivados al circuito con sospecha de covid, que seguirá activo. El Salud impartirá formación al personal de este servicio para ayudar a dirigir la demanda de los pacientes. Se mantendrá la distancia en las salas de espera y la ventilación. Habrá una serie de tramites que no requieran consulta presencial, como renovación de recetas o partes de baja de procesos de larga duración, visados, comunicación de resultados de pruebas de control o modificaciones mínimas de tratamientos, entre otros.

En cada centro se garantizará la atención específica a las Urgencias con un equipo profesional con protección y una adecuada rotación del personal. En el caso de que un usuario acuda al centro de salud de forma presencial a solicitar cita por un motivo agudo de consulta se facilitará desde la unidad de admisión la cita presencial indemorable con el profesional asignado o con el equipo de atención a la Urgencia, para lo que se habilitarán huecos suficientes en las agendas. La Consejería apuesta, también, por potenciar las consultas de alta resolución de Enfermería.

El plan prevé establecer franjas horarias, de manera que una primera parte de la jornada se reservaría, por ejemplo, a la actividad no presencial y una segunda, a las citas cara a cara. Se deberán asignar igualmente los tiempos adecuados por profesional para la realización de consultas programadas y avisos domiciliarios, tanto de carácter agudo como programado.

El portal Salud Informa incluye ya, a la hora de pedir cita, un apartado para que el paciente informe del motivo de la cita. Ahora se pretende ir mejorando esta herramienta para que los profesionales puedan priorizar. Además, se potenciarán las utilidades dentro del servicio que favorezcan el contacto a petición con la enfermera responsable del paciente, de manera que no siempre se oriente la demanda hacia la consulta médica. Una opción que planea el Salud es que las llamadas que no logren contactar con el centro de salud puedan ser acumuladas para que desde Salud Informa se pudiese contactar posteriormente con el paciente, aunque su llamada no hubiese sido atendida.