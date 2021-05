Ciudadanos pide a la DGA permitir la apertura del ocio nocturno hasta las 2.00

Ciudadanos instará al Ejecutivo de Javier Lambán a través de una proposición no de ley a permitir la apertura del ocio nocturno hasta las 2.00 en Aragón, siguiendo la fórmula que ya aplica Andalucía desde el fin del estado de alarma. La diputada Jara Bernués ha presentado este miércoles la iniciativa, que previsiblemente, y a falta de la decisión de la Junta de Portavoces, podría votarse el próximo jueves en el pleno.

En su opinión, esta decisión permitiría “controlar las reuniones ilegales que se vienen sucediendo desde hace un tiempo”, origen de gran parte de los contagios en la Comunidad. “Hay que dar solución y cabida ha todos”, ha asegurado la diputada de la formación naranja, al tiempo que ha recordado que estos negocios suman ya más de 400 días de cierre. “Es importante salvar vidas, pero en este momento, cuando ya no hay toque de queda, es tan importante o más salvar el empleo. Ciudadanos siempre ha estado al lado de los hosteleros y del ocio nocturno”, ha subrayado.

En este sentido, ha recordado que en septiembre ya presentaron una iniciativa para que estos locales se consideraran establecimientos turísticos y pudiesen acceder a más ayudas. No obstante, por el momento “solo han recibido 3.000 euros y muchos están aún pendientes de cobrar”.

También ha hecho referencia a apertura regulada que se pidió en octubre y a la necesidad de regular el sector “función de la calidad del aire”, una postura “defendida por científicos y expertos”. “Hacemos un llamamiento al Gobierno, ya que tiene previsto abrir la hostelería a las 0.00, una medida necesaria y urgente para el servicio de cenas. Con la apertura del ocio nocturno hasta las 2.00 se evitarían reuniones ilegales en domicilios particulares y calles. Son parte de la solución y no el problema. Sería una forma de regular el ocio no controlado”, ha detallado.

Por el momento se desconoce si el cuatripartito está o no dispuesto a votar a favor de esta iniciativa. No obstante, el presidente de Aragón, Javier Lambán, ya avanzó este lunes que no escucharía “cantos de sirena irresponsables ni frívolos” a este respecto. También esta semana, los empresarios del sector confirmaron que están estudiando recurrir la orden que limita aforos y horarios en la Comunidad.