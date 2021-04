Ana Solana: “Esta tierra es una exportadora de talento, crea más del que puede usar y parte se nos escapa”

Es jefa de Recursos Humanos de una multinacional, Exide Technologies. ¿Aragón sabe valorar y aprovechar el talento?

Hay gente con talento en todos los sectores –público, privado, industrial, sanitario...–; talento no nos falta. Además, es el tipo de talento de ponerse a hacer las cosas, no de fuegos artificiales, para que parezca algo y luego todo sea humo; no es el estilo, es más austero. Pero hay talento que se nos escapa porque la cantidad de empresas en la Comunidad es limitada y no hay muchas oportunidades de seguir creciendo. Aragón es una exportadora de talento, crea más talento del que puede usar.

¿Qué referentes femeninas tenemos a mano, en torno a la Marca Aragón?

Hay mujeres con grandes logros. Desde María Moliner, cuya obra no fue valorada en su día por ser mujer, a Irene Vallejo, que creo que algún día estará en los listados de aragoneses ilustres que llevan el nombre de Aragón por el mundo, como ya hacen también, desde el ámbito de la tecnología, Alicia Asín y, desde el arte, Eva Armisén. Aparte de figuras de grandes directivas como Pilar de Yarza y Pilar Muro.

“El futuro lo tenemos que construir hombres y mujeres. Muchas llegamos a puestos de responsabilidad gracias a hombres que nos abrieron las puertas. Ahora podemos ser agentes de cambio”

Hablar de marca es hablar de lo que somos y de lo que queremos ser, ¿qué podríamos añadirle para caminar hacia una sociedad más igualitaria?

Que se valore el mérito, la capacidad y el talento. Construir una sociedad basada en esas tres cosas es difícil, siempre es difícil que triunfe el mérito. Las mujeres de entre 35 y 40 años aún fueron educadas en no reclamar, se sigue esperando a que te den lo que te mereces. El futuro lo tenemos que construir hombres y mujeres. Muchas hemos llegado a puestos de responsabilidad por el impulso de hombres que nos abrieron las puertas. Ahora podemos ser agentes de cambio. Es el siguiente reto: normalizar las promociones y la contratación de mujeres en esos cargos de responsabilidad. En la Asociación de Directivas vemos que actuamos como espejo: yo me veo en ti y tú en mí, y se genera una energía brutal. Ahora tenemos en marcha Proyecta, para unir a socias que ya son directivas con socias predirectivas. Es lo que nos hubiera gustado a nosotras.

La economía aragonesa está sufriendo la crisis provocada por la pandemia, ¿qué retos encaran las personas que lideran empresas en este momento?

Uno de los principales es la transformación digital. Las cosas pasan sin avisar, y con la pandemia hemos visto la diferencia entre las empresas que estaban preparadas y las que procrastinaban, que se han quedado descabalgadas. En cuanto a globalización, Aragón lo hace bien, exporta mucho y aún podría exportar más. Y está claro que hay que hacer crecer a las personas dentro de las organizaciones para estar preparados para lo próximo que ocurra, para tener gente competente en lo que va a venir. Eso es liderar.

Por su trabajo, usted conoce medio mundo, ¿qué proyección exterior tiene nuestra Comunidad?

Desde otros países no se nos ve, la marca fuera es más bien la Marca España. Pero dentro de nuestro país, tan politizado y polarizado, dices ‘Aragón’ y la gente te sonríe. Aragón inspira simpatía, y deberíamos aprovecharlo. Yo nací en Arnedo (La Rioja), vine a estudiar con 17 años y he visto que la tierra se ha desacomplejado, pero tenemos poca visibilidad fuera. Hay que asumir más protagonismo.