Polémica por el plan de rescate a la hostelería: el PP tacha de "insulto" la falta de diálogo y Lambán rechaza sectarismos

El nuevo plan de rescate a la hostelería sigue suscitando tensiones entre los alcaldes del PP, el Gobierno de Aragón y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (Famcp). Los primeros no ahorraron ayer calificativos al referirse a la iniciativa, presupuestada en 50 millones de euros y financiada al 60% por la DGA, las diputaciones provinciales (20%) y los municipios (20%). Para la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, no deja de ser "un protocolo de intenciones" del que se desconoce la letra pequeña y que "llega tarde". "No puede ser que haya una imposición a un ayuntamiento sin nada de diálogo", aseveró.

Para el máximo representante de Calatayud, el popular José Manuel Aranda, es "un insulto" que no se haya contado con los municipios. Los dirigentes del PP insisten en que en la Famcp no se votó nada más allá de la estructura del plan. "Nos hemos tenido que enterar a través de los medios. Ningún representante de la Federación, de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) o del Gobierno de Aragón se ha dirigido a los ayuntamientos", expuso el regidor bilbilitano antes de destacar que consistorios como el suyo ya tenían previstas ayudas en sus presupuestos de 2021.

No menos crítico se mostró el alcalde de Tarazona, Luis José Arrechea, quien incidió en que los municipios ya hicieron su aportación. "Fuimos los primeros en dar ayudas a comerciantes y hosteleros", subrayó. A su entender, este plan de ayudas directas nace "muy tarde y sin el consenso necesario". "La Famcp no ha consultado a sus municipios y, por tanto, no ha defendido los intereses de la administración local", aseveró.

Los populares reclamaron, además, que el plan nacional de Pedro Sánchez incluya al sector del calzado, clave para la comarca del Aranda. "La situación es dramática, pero hay solución. Simplemente necesitan un aliento por parte de la Administración", aseguró el presidente del PP-Zaragoza, Ramón Celma.

El partido presentará una batería de iniciativas en el Congreso de los Diputados y el Senado para modificar un decreto que, en opinión del diputado nacional Eloy Suárez, está "infradotado" y establece un reparto "arbitrario".

"Una vez más, Sánchez se ha olvidado de Aragón. Ha asignado a la Comunidad menos fondos de los que le correspondería por población. Esta crisis no se resuelve con palabras, sino con hechos y con dinero", manifestó.

Por su parte, el también diputado Pedro Navarro lamentó que las tiendas de calzado sí puedan acceder a las ayudas estatales y los fabricantes no. "Este sector merece un poco de cariño y cuidado y que le dejen trabajar", añadió.

"No va a haber retrasos"

La DGA tendrá que sentarse en las próximas fechas con los alcaldes de Zaragoza, Huesca y Teruel para diseñar los convenios de adhesión al plan autonómico. Por el momento se desconoce qué harán Jorge Azcón, Luis Felipe y Emma Buj, ya que ninguno conoce los pormenores. El consistorio oscense, de hecho, aseguró ayer que no iba a hacer ninguna valoración más allá de que "cualquier ayuda para la hostelería es positiva".

Tras la sonada polémica con el regidor zaragozano, el presidente autonómico, Javier Lambán, incidió en que "los hosteleros no entenderían que el Gobierno de Aragón y las diputaciones provinciales estén dispuestas a dar el callo y los ayuntamientos de un determinado partido político no". "Estoy convencido de que el PP recapacitará y se sumará a este acuerdo, que no es para favorecer al Gobierno de Aragón, sino a la hostelería y el turismo", dijo.

En esta línea, instó a los conservadores a dejar atrás "cualquier tipo de interés partidista" o cálculo sectario y poner por delante el general. "Ya que todos nos hemos llenado la boca diciendo que había que ayudarles, ahora toca demostrar que estamos a la altura de las circunstancias", recalcó.

Según el líder aragonés, el plan no va a sufrir "absolutamente ningún retraso". "Seguirá funcionando a velocidad de crucero. Si un ayuntamiento se suma, sus hosteleros y empresas turísticas tendrán el 100% de las ayudas y si no, el 80%", expuso.

Comparecencia en las Cortes

El Ejecutivo autonómico tendrá que explicar en el próximo pleno los detalles del plan de ayudas a petición de Ciudadanos. Su portavoz en las Cortes, Daniel Pérez Calvo, pidió entendimiento y "evitar la crispación o la búsqueda de méritos institucionales o de partido". "Hay que pensar en los beneficiarios", afirmó.

Se comprometió, en este sentido, a que su formación "no pondrá palos en las ruedas" en los ayuntamientos de Zaragoza y Teruel y trabajará para que las cuantías lleguen "cuanto antes".

Pérez Calvo pidió tener en cuenta las "pérdidas cuantiosas" del primer trimestre de 2021 en sectores como el de la nieve y confió en que estas ayudas sean compatibles con las anunciadas por Pedro Sánchez. "Sería una pena que hubiera bloqueos por la tramitación paralela", comentó.