Azcón avisa a Lambán: "Este gobierno va a defender la ciudad y no perderá ni uno solo de sus derechos"

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, con los votos de PP, Cs y Vox, ha acordado este miércoles presentar un recurso contencioso administrativo contra el Gobierno de Aragón para que cubra el déficit de la encomienda de gestión del servicio de ayuda a la dependencia, cifrado en 1,2 millones de euros. La decisión, que abre una nueva grieta entre el Consistorio y el Ejecutivo autonómico, es el primero de los tres que va a interponer la ciudad para defender sus derechos económicos en su relación con la DGA. El alcalde, Jorge Azcón, ha dejado claro que su estrategia “siempre va a ser la del diálogo”. Pero lanzó una advertencia: “Si no conseguimos defender los derechos de la ciudad dialogando, lo haremos dónde lo tengamos que hacer”.

Fue un mensaje que llega después del progresivo deterioro que han sufrido en los últimos meses las relaciones con la DGA, con la que no se ha podido cerrar la celebración de un consejo bilateral de capitalidad para cerrar el convenio de financiación, que debería estar firmado este primer trimestre de 2021. No será posible. Ahora, se sustanciarán dos recursos que ya tienen el visto bueno del gobierno municipal: uno por no haber presupuestado la DGA los fondos para los convenios (18 millones de euros) y un segundo el por el déficit de 6,3 millones para financiar las competencias incluidas en el convenio de colaboración para los servicios sociales

“La estrategia de este gobierno siempre va a ser la del diálogo. Siempre que sea posible llegar a un acuerdo es mejor, es mejor la posibilidad de acordar que la de discutir nuestros derechos en los tribunales”, ha afirmado el alcalde. Pero también ha advertido que si el Ayuntamiento “no consigue defender los derechos de la ciudad dialogando, lo hará dónde lo tenga que hacer”. “A nosotros nos pagan por defender la ciudad. Y eso es lo que estamos haciendo con estos recursos defendiendo a la asesoría jurídica. La prioridad de este gobierno son los intereses de los zaragozanos y eso tengan la seguridad absoluta, no vamos a renunciar”.