La cofradías presentan más de 13.000 firmas para que la DPZ abra las puertas de San Cayetano

Las cofradías de Zaragoza siguen preocupadas ante la negativa de la Diputación Provincial a abrir las puertas de la iglesia de San Cayetano para que los fieles puedan venerar algunas de las imágenes más icónicas de la Semana Santa de la capital. Esta mañana representantes de seis hermandades han presentado en el registro de la DPZ, en la plaza de España, cerca de 13.000 firmas para que la institución provincial reconsidere la opción de que pueda visitarse la iglesia de San Cayetano a partir de este mismo fin de semana, dado que el sábado es el pregón de la Semana Santa.

“Presentamos cerca de 13.000 firmas, son unas 2.400 confirmadas a las que se suman otras 11.000 sin validar porque no le han dado al email”, explicaba esta mañana Ignacio Giménez, hermano mayor de la Sangre de Cristo. Ejerciendo de portavoz, Giménez explicaba que algunas cofradías “tendrán que llevar sus pasos a otras parroquias para ser expuestos” y, en el caso del Cristo de la Cama, se podrían emprender gestiones con el Cabildo para llevarlo a la basílica del Pilar. En caso contrario, se quedaría en San Cayetano y no estaría a disposición de los fieles en Jueves ni en Viernes Santo, cosa que no ha sucedido ni siquiera en los Sitios ni en la Guerra Civil.

“No buscamos una rectificación de la DPZ. Nos han dicho que no es posible hacer una exposición y queremos que entiendan que no se trata de una muestra sino de exponer los pasos para contemplación y favorecer la veneración de los zaragozanos”, decía Giménez.

Argumentaban los cofrades que es una “desilusión no poder entrar en el centro neurálgico de la Semana Santa zaragozana” y que la decisión “choca más porque las parroquias de alrededor sí van a estar abiertas”. De hecho, creen que con motivo de la crisis sanitaria debería procurarse que los otros centros no se colapsen y se “se quita uno con mucha afluencia por lo que la presión de público se traslada a las iglesias más pequeñas: se provoca lo contrario de lo que se está buscando”.

En San Cayetano sería sencillo hacer un control de aforos porque “el templo reúne todas las condiciones de seguridad” y los hermanos mayores aún confían en que la DPZ les contacte en las próximas horas, dado que el Viernes es ya Viernes de Dolores.

“Llevamos dos años sin tener una Semana Santa como nos gustaría y eso provoca muchísima tristeza. Además, es un agravio comparativo porque hay museos incluso dependientes de la DPZ que sí van a estar abiertos”.

Entre las alternativas y los planes B, a la Piedad se le ha hecho un hueco en San Felipe, mientras que a la Dolorosa le han abierto sus puertas en la iglesia de Santiago. No obstante, habrá tallas como las de la Entrada, ‘la borrica’ es esencial en el Domingo de Ramos, que siguen en el almacén y que no tienen un destino, al menos de momento, dadas sus grandes dimensiones. Las Siete Palabras podría contar con la parroquia de San Gil, pero el mentado Cristo de la Cama no se llevará a ninguna parroquia si no pudiera estar, como en la Guerra de Independencia, expuesto en la basílica del Pilar.