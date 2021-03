El comercio electrónico se dispara un 29% en Aragón y movió 2.148 millones en 2020

Si hay un negocio que no se ha visto resentido por la pandemia es el comercio electrónico. Ha tenido un crecimiento exponencial en 2020 del 29% y ha generado un consumo en Aragón por valor de 2.148 millones. Es la estimación que hace David Rey, director de la plataforma aragonesa Zerca!, creada hace dos años con el desarrollo tecnológico de Hiberus para impulsar la digitalización del comercio de proximidad y que cuenta ya con 500 socios en Zaragoza y más de mil en otras capitales españolas . Aunque no hay una estadística oficial del ‘e-commerce’ por comunidades, "tras cruzar datos e informes del Instituto nacional de Estadística, CNMC Data, BBVA y diversas fuentes, puede decirse que los aragoneses consumimos 2.148 millones en comercio electrónico en 2020, desde apuestas ‘online’ a restauración a domicilio".

De ese importe, "más del 50% ha ido a parar a vendedores no españoles y solo un 8% (172 millones) ha sido para empresas aragonesas". Un porcentaje "demoledor" que da idea, según este experto, de la "tremenda fuga de gasto que se produce a través de las compras ‘online’". Y advierte de que si las administraciones públicas no modulan este proceso de digitalización (con legislación, planes estratégicos y más apoyo a las pymes), el peso de la economía local se diluirá cada vez más en un mercado abierto y global".

"No hay vuelta atrás", dice Narciso Samaniego, director del Área de Competitividad y responsable de comercio electrónico en la Cámara de Zaragoza. "Lo que venía siendo una tendencia imparable de crecimiento a dos dígitos los últimos años en ventas ‘online’, a raíz la pandemia, se ha disparado más, al convertirse en una necesidad". Y solo en un año, 2020, "el avance del ‘e-commerce’ ha sido equivalente a cinco", asegura.

A falta de conocer los datos del último trimestre, España, según Samaniego, habría superado los 50.000 millones en compras por internet en 2020. Según la estimación de Zerca!, serían más: unos 57.000 millones en España, el 32% más que el año anterior.

El paso de gigante del último año en ‘e-commerce’ se ha producido sobre todo en electrónica y alimentación. Fueron los sectores más pujantes en 2020 en venta por internet, si bien, recuerda David Rey, la moda también creció un 21% debido a las restricciones a la movilidad que empujaron al usuario a comprar por internet. Para Samaniego, es sorprendente cómo la pandemia ha cambiado el ranquin de los sectores con más demanda en internet. Los viajes -transacciones ‘online’ en aerolíneas y hoteles- que estaban en los primeros puestos se desplomaron por el coronavirus y han quedado relegados a los últimos mientras que alimentación y hogar se han colocado, junto a la tecnología, los primeros.

"Más del 25% de los nuevos compradores de internet aseguran que van a seguir haciéndolo", lo que supone, según el especialista de la Cámara, que la tendencia al alza se va a mantener este 2021 aunque no al ritmo del pasado año. Lo alarmante, a su juicio, es que la mitad de las ventas se producen a través de plataformas que no son españolas. "La competencia física de los negocios es ahora ‘online’. Las pymes han de tener estrategias claras y diferenciadas para vender porque si no a precio, siempre les van a ganar", avisa.

"Algunos ayuntamientos como el de Zaragoza y el de Calatayud han hecho los deberes y cuentan con un plan a medio plazo y varias iniciativas sólidas en digitalización de proximidad", destaca David Rey, que pone el foco en la necesidad de que Aragón como comunidad rentabilice más esta apuesta por la digitalización como palanca de reactivación económica tras la crisis sanitaria.

"Las instituciones tenemos que hacer un esfuerzo salvaje por nuestro comercio local, no solo porque da vida a la calle sino porque está en peligro la libre competencia", asegura Carmen Herrrarte, consejera de Economía del Ayuntamiento de Zaragoza. "Es muy diferente mantener un negocio físico con hiperregulación frente a una tienda ‘online’, que opera con total libertad", apunta.

Por eso, "toda ayuda es poca", reconoce, poniendo en valor actuaciones realizadas como digitalizar el Mercado Central en plena pandemia en colaboración con Mizesta, la firma de alimentación ‘online’ de Zerca! "Con el confinamiento cayeron las ventas de los detallistas hasta un 60% y gracias al canal ‘online’ registraron cientos de transacciones y pudieron facturar entre un 35% y un 40% más", que compensaron en parte los meses que tuvieron que estar cerrados por el confinamiento.

Asimismo, Herrarte destaca el éxito de ‘Volveremos’, una ‘app’ que ha generado 96.126 operaciones de compra en las tiendas zaragozanas por más de 6 millones con un claro un efecto multiplicador. "Hay que ir a un modelo de plataforma mancomunada del comercio local en Zaragoza. Si sumamos 6.000 comercios más 6.000 establecimientos de turismo nos salen 12.000 puntos de venta", subraya. "Son más que los 8.000 que Inditex tiene repartidos por el mundo. Solo unidos en lo analógico y lo digital, el comercio de proximidad saldrá fortalecido", asevera.