El TSJA suspende cautelarmente de la orden de Educación que convertía en lectivo el 8 de marzo para recuperar los días perdidos por Filomena

La Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, estimando la cautelar solicitada por la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, ha dictado este martes por la mañana un auto de medidas cautelares suspendiendo la modificación del calendario escolar acordada por el Departamento de Educación, y publicada este lunes.

Dicha modificación convertía el día 8 de marzo en día lectivo. La suspensión, por parte del tribunal, del acuerdo del Departamento de Educación supone que el día 8 de marzo se mantendrá como festivo en todos los centros docentes de la provincia de Zaragoza.

Desde la consejería de Educación señalan que de momento, se mantendrán los festivos como estaban planificados a principio de curso, incluyendo el 8 de marzo como fiesta para la provincia de Zaragoza, pero el Gobierno de Aragón recurrirá porque cree que hay que recuperar los días lectivos que no pudieron impartirse. "Educación siempre afirmó que las clases se suspendieron esos dos días de enero por motivos de fuerza mayor y defendió que eran días recuperables, y por ese motivo modificó el calendario escolar para atender las necesidades de todo el alumnado. Si el juez no estimara el recurso del Gobierno, a estas alturas ya no se propondría ninguna modificación del calendario", sostienen.

Sobre los motivos que aducen los tribunales para dictar las cautelares, Educación sostiene que "no ha habido falta de negociación, en cuanto la modificación del calendario pasó por el Consejo Escolar de Aragón, órgano donde están representada toda la comunidad educativa y que dio el visto bueno al cambio, y por mesa sectorial. Es decir, se ha seguido la misma tramitación en la modificación del calendario escolar que en la aprobación del calendario escolar".

"Sobre el motivo de urgencia a una situación sobrevenida e inesperada, creemos que prevalecía el derecho del alumno a recuperar sus días lectivos y con el mínimo del calendario escolar, ya que resultaba imposible en esa situación plantear una alternativa viable a la presencialidad", concluyen desde la consejería.

El acuerdo del Departamento de Educación tenía como objetivo recuperar los días lectivos que se perdieron por causa de la borrasca filomena. Por su parte el sindicato de CCOO alegó ante el tribunal que el acuerdo se ha adoptado sin la pertinente negociación con los sindicatos de educación.

Finalmente, se había establecido que los dos días de clase perdidos a consecuencia de la borrasca Filomena se recuperasen entre abril y marzo. El 30 de abril será una jornada lectiva en los colegios e institutos de prácticamente toda la Comunidad. Mientras, el segundo día se iba a recuperar el día 5 del mismo mes en las provincias de Huesca y Teruel y en la de Zaragoza el 8 de marzo.

El Consejo Escolar de Aragón dio el visto bueno por una amplía mayoría a esta propuesta de Educación, con 25 votos a favor, 12 en contra y dos abstenciones.