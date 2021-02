El brindis aragonés que ha ayudado a luchar contra el coronavirus

El arcoíris se convirtió en un símbolo de la esperanza cuando la aparición de un coronavirus desconocido y letal llevó a la aprobación de un estado de alarma en España que impuso un severo confinamiento de la población para evitar la expansión del temido Sars-Cov-2. Y ha sido también la imagen y el concepto con el que los responsables de Grandes Vinos y Viñedos, la mayor cooperativa vitivinícola de la denominación de origen Cariñena, pensó en unirse a la batalla con las armas que menor maneja: su producción.

En mayo del pasado año la bodega anunciaba el lanzamiento de un nuevo rosado. No fue una casualidad que su etiqueta luciera el arco multicolor que se forma cuando el sol se abre paso entre las nubes tras la tormenta, ni que se presentara en el mercado con el nombre de Over the Rainbow Garnacha Rosado. A ello sumó un pack premium con el mismo nombre en el que se incluían sus tres mejores vinos: Anayón Cariñena Terracota, Anayón Parcela 15 y Anayón Parcela 81, obtenidos con las uvas que nacen en sus cepas centenarias, legado de varias generaciones de viticultores.

Pero tanto el nuevo producto como el paquete especial no tenían como objetivo incrementar las ventas de la bodega, sino colaborar con aquellos que están en primera línea en la lucha contra la pandemia. Pensaron en los mayores, el colectivo más vulnerable y azotado por el letal virus, y también en la necesidad de cooperar en la investigación de una vacuna que permita la deseada y necesaria inmunización.

La campaña ha llegado a su fin y los responsables de la bodega de Cariñena muestran con "satisfacción y orgullo" sus resultados. La donación ha ascendido a 71.286 euros, que llegarán íntegramente a Médicos del Mundo y #Yomecorono, una iniciativa liderada por el doctor Bonaventura Clotet, puesta en marcha para recaudar fondos con los que impulsar la investigación y el desarrollo de vacunas para la cura del coronavirus.

Entrega de la donación a #Yomecorono. GVV

Explican en Grandes Vinos que este montante es el resultado de la donación directa de 50.000 euros realizada por la propia bodega. Los 21.286 euros restantes se han conseguido "gracias a la generosidad de particulares y empresas que compraron las más de 2.000 botellas vendidas de los vinos solidarios de este proyecto", señalan sus artífices.

"Estamos satisfechos con haber podido aportar nuestro granito de arena en la lucha contra esta crisis, enfocado en el colectivo de personas mayores, como homenaje a nuestros socios fundadores, que son la razón de ser de la existencia de nuestra bodega", señala su director general. Y recuerda que detrás de la bodega hay 700 familias de viticultores, muchas vidas dedicadas al campo y a la pasión por la viña, heredada por varias generaciones.

Briz explica que a esta iniciativa se sumaron desde el principio muchos rostros conocidos, como los actores Santiago Segura y Antonio Resines, los cómicos Carlos Latre y Arturo Valls, los periodistas y comunicadores Carlos Herrera, Nieves Herrero, Marta Robles, Pepe Ribagorda o Mariló Montero y referentes del mundo del vino y la gastronomía como Pedro Ballesteros o Carme Ruscalleda, que contribuyeron a su difusión.

Con "enorme agradecimiento" han recibido esta aportación Nieves Turienzo, presidenta de Médicos del Mundo, y Bonaventura Clotet, que lidera el proyecto de investigación de #YoMeCorono, que destacan que "proyectos tan importantes son necesarios para seguir desarrollando nuestra actividad en la lucha contra la covid-19".

Parte de la recaudación es a Médicos del Mundo. CVV

Una solidaria trayectoria

Over the Rainbow ha dado también otras alegría a la bodega aragonesa. La hizo merecedora en la categoría agroalimentaria del premio Aragón Ecosistema de Empresa y Futuro, que conceden HERALDO e Ibercaja. Pero además la iniciativa saltó más allá de las fronteras españolas e incluso cruzó océanos. Con el título ‘La iniciativa Over the Rainbow & Filantropía Corporativa durante una tragedia’, el proyecto fue publicado el 29 de diciembre de 2020 en Wine Business Journal, una prestigiosa revista científica auspiciada por el Wine Business Institute de Sonoma State University (California), como un caso de estudio de buenas prácticas de responsabilidad social corporativa (RSC).

No es casualidad el éxito de este proyecto. Grandes Vinos puede presumir de una larga trayectoria solidaria, entre las que destaca el convenio con la la Fundación Down Zaragoza en el que se enmarca el Vino Solidario Corona de Aragón Crianza, que desde 2007 ha donado el 100% de los beneficios de su venta.