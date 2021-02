Formación y ciencia para salvar la judía del Pilar

Alumnos del Centro Público Integrado de Formación Profesional de Movera han colaborado durante varios meses con el Banco de Germoplasma Hortícola del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) en la recuperación de dos variedades de judías del Pilar. La colaboración, enmarcada dentro de un proyecto de bioeconomía circular del centro educativo, se ha fijado en esta legumbre autóctona que, pese a ser muy popular, tiene muy poca presencia en la producción de la Comunidad.

Estas judías, también llamadas ‘pilaretas’ o ‘boliches del Pilar’, son "una variedad muy conocida en Aragón que, ahora, como todas las judías en general, se ha dejado de producir", señala Cristina Mallor, investigadora de la Unidad de Hortofruticultura y responsable del Banco de Germoplasma Hortícola del CITA. "Antes -añade-, todos los pueblos y muchos huertos la cultivaban para autoconsumo, pero ahora se produce muy poca legumbre".

La del Pilar es una variedad de judía blanca que se distingue por una característica mancha marrón en uno de sus lados y que se recolecta a mediados del mes de octubre, de ahí su nombre. El CITA almacena muestras de esta legumbre procedentes de diferentes localidades aragonesas, si bien, las elegidas en esta ocasión para ser producidas por los alumnos de Movera fueron las de los municipios zaragozanos de Ateca y Luesia.

Los investigadores proporcionaron las semillas de estas variedades al centro de Movera y los alumnos se encargaron de multiplicarlas, realizando la siembra, el trasplante y el cultivo del material hasta obtener el grano, que recolectaron entre octubre y noviembre del pasado año.

Parte de la cosecha de judías fue enviada de vuelta al CITA para ampliar sus muestras. "Nos han devuelto más semillas de las que les dejamos, así mejoramos el material del banco, que utilizamos para peticiones de usuarios con diferentes fines: de investigación, mejora genética o recuperación", explica Cristina Mallor.

Bioeconomía circular

Uno de los objetivos del proyecto era introducir a los alumnos en el concepto de bioeconomía circular, basado en la producción sostenible y la reducción del desperdicio en el proceso. Por ello, la parte de la cosecha que no fue devuelta al CITA se destinó a diferentes actividades formativas. Una porción se conservó para producir más judías el curso siguiente con los alumnos de las ramas agraria y de jardinería, mientras que la otra se entregó a los estudiantes de los módulos de industria alimentaria para que elaboraran platos preparados. "Hicieron tofu, hamburguesas... productos de alto valor proteico vegetal para personas con problemas digestivos", indica José Manuel Aguiar, profesor del CPIFP de Movera y coordinador del proyecto.

La última fase del programa se centraba en la simulación de una empresa ‘kilómetro 0’ para demostrar a los alumnos que es posible emprender en este sector y llevar a cabo un proyecto "con productos de la tierra", desde la fase del cultivo hasta la de venta. "Se trata de enseñarles que una persona que se vaya al medio rural puede producir esta especie y hacer una comercialización", comenta Aguiar.

Ese proyecto "a pequeña escala" se completa con la creación de un plan de empresa que, en un futuro, pueda convertirse en una línea de negocio real, tal y como apunta el profesor: "El siguiente paso es un vivero de empresas que aún no hemos lanzado porque todavía no hay alumnos interesados. Es muy arriesgado, los chicos lo ven demasiado aventurado. Pero siempre está ahí y, de repente, te encuentras a alumnos en pueblos que han montado proyectos que en un momento parecía que no, pero que después van funcionando".