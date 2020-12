Mavi Doñate: "Está siendo un regalo poder vivir y contar este momento histórico"

¿Dónde estaba cuándo se declaró la pandemia?

Cuando la covid-19 se empezó a extender por todo el mundo estaba en Pekín preparando el viaje para ir a Wuhan. Se iba a reabrir la ciudad y además empezaba el fin del confinamiento de toda la población, después de más de dos meses y medio encerrados totalmente en sus casas. RTVE tenía que estar allí para contar algo que no tenía precedentes en ningún lugar del mundo.

¿Ha cambiado su forma de trabajar?

La covid-19 ha cambiado muchas cosas. Aquí ha sido un año de adaptarnos a unas medidas de control estrictas y de obligado cumplimiento. De movernos por todas partes con códigos QR de salud, de cuarentenas severas con detector de movimientos en la puerta que avisaba al Comité del Barrio si andabas un paso de más por el pasillo, o de no poder cubrir en el sitio unas revueltas en Tailandia o unas elecciones en Myanmar. Salir a la calle con una cámara en China es complicado. Y este año todavía peor. Veo reportajes que hice hace cinco años aquí y creo que ahora serían impensables porque se han cerrado más.

¿Qué destacaría de la gestión china?

Las cosas positivas se resumen en una: se lo han tomado en serio con el objetivo prioritario de lograr cero contagios. El sacrificio de Wuhan, el control tecnológico, el cierre de fronteras... podemos estar o no de acuerdo, pero no podemos negar que les ha funcionado. En lo negativo, el silencio inicial, la inacción de las autoridades al principio. Es incomprensible que la Policía castigase a un médico por avisar, antes de que la epidemia se descontrolara, de que había una "neumonía extraña" parecida al SARS de 2003. O que penalicen con cárcel a una colega china por contar lo que pasaba en enero y febrero allí.

Desde que comenzó la crisis no ha podido volver. ¿Echa de menos Aragón?

El 20 de diciembre cumplo un año sin salir de China, y creo que tengo para unos cuantos meses. Son las primeras Navidades de mi vida fuera de Zaragoza y de Panticosa. Creo que no voy a tener brazos para rodear a mis padres, hermanos, tíos, sobrinos, primos y amigos cuando me pueda encontrar con ellos. Pero esto lo digo desde la emoción, no desde la queja. Para mí ha sido y está siendo un regalo estar en esta parte del mundo y poder vivir y contar este momento histórico. El reencuentro con todo lo que para mí es Zaragoza será un regalo de vida.

¿Qué cree que nos depara el 2021?

Lo que nos depara el 2021 lo hacemos nosotros. Solo hay una pequeña parte de azar o de destino. Toda crisis es un cambio y no hay que tenerle pánico. La covid ha puesto al descubierto muchas carencias en nuestro mundo occidental. Pecamos de egocéntricos. En España se necesitan políticos que piensen en las generaciones venideras y no en ganar elecciones a toda costa. Periodistas que recuperen la calle y las historias que de verdad interesan y un sistema educativo que forme en Ética, Historia y Filosofía, más formación humanística que nos ayuda a ser más felices; en definitiva, a aprender a estar bien con nosotros mismos para afrontar cualquier crisis que nos venga y sobrevivir a ella.

