Los confinamientos de Aragón, pendientes de un recurso presentado en los tribunales

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) puede pronunciarse este mismo lunes sobre el recurso Contencioso-Administrativo que han presentado un grupo de ciudadanos particulares sobre los confinamientos y restricciones decretados por el Gobierno de Aragón para frenar la expansión del coronavirus. De aceptar la petición de cautelares que han pedido los demandantes, estas medidas podrían quedar levantadas de forma inmediata.

El Gobierno de Aragón ha presentado esta mañana sus alegaciones, ya que tenía de plazo para hacerlo hasta las 10.00 de hoy. Desde el Ejecutivo aragonés prefirieron no comentar su contenido hasta conocer la resolución del TSJA. En cualquier caso, la DGA está pendiente de las noticias que lleguen desde los juzgados para tomar una decisión con el nuevo decreto que estaba previsto para hoy mismo, con el que se pretendían prorrogar tanto el toque de queda como los confinamientos provinciales y regional.

El recurso que ha cuestionado estas medidas ha sido presentado por “un grupo heterogéneo de ciudadanos”, según el abogado Santiago Palazón, que ha sido quien le ha dado forma. “No es ningún grupo organizado por partidos políticos, sindicatos u organizaciones vecinales. Simplemente se unieron a través de un grupo de Telegram”, asegura el letrado.

A juicio de los demandantes, el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, no tenía la competencia para decretar los confinamientos en el decreto que firmó el pasado 4 de noviembre. Mantienen que con el ordenamiento actual no puede ser autoridad delegada por el Consejo de Ministros, por lo que la disposición debe ser declarada como “nula de pleno derecho”. Además, también considera que el Gobierno de Aragón no es competente para restringir la libertad de movimientos mediante los confinamientos.

El recurso se presentó el pasado jueves, y ya la semana pasada se rechazaron las medidas cautelarísimas que se habían solicitado, por considerar que ya habían pasado más de tres semanas desde la aprobación decreto y hasta ahora no había habido urgencia por presentar el escrito. Sin embargo, el TSJA decidió acortar los plazos para tramitar las medidas cautelares.

El escrito llegó a la sala el jueves, y se dieron al Gobierno de Aragón unas pocas horas hábiles para presentar el recurso, hasta hoy a las 10.00. Se espera que sea este mismo lunes cuando el TSJA comunique la decisión a las partes. Eso sí, en primer lugar tendrá que declararse competente para hacerlo, ya que también existe la posibilidad de que pase la pelota al Tribunal Supremo.

En caso de que levante las restricciones, la decisión tendría un efecto inmediato. Eso sí, hay que tener en cuenta que el Gobierno de Aragón tenía previsto presentar hoy mismo un nuevo decreto que prorrogaría tanto el toque de queda como los confinamientos perimetrales de la provincia y de la Comunidad Autónoma. Palazón, no obstante, ya advierte de que pedirían nuevas medidas cautelares y cautelarísimas para esa decisión.