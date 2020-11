Pablo Ferrer y Laura Uranga responden a los lectores: "Lo más bonito es haber emocionado a la gente con los reportajes"

- Después de esta experiencia, ¿Os quedaríais a vivir en el medio rural?

Pablo Ferrer: Es algo que hemos comentado muchas veces en los viajes... Te dan ganas, lógicamente más al salir de un pueblo con un encanto especial o que nos ha impactado.

Laura Uranga: en aquellos donde hemos visto que la gente ha formado una piña también nos daban ganas de quedarnos.

¿Por qué pueblo cambiaríais la ciudad?

Pablo Ferrer: Yo me mojo, voy a decir un par. Ansó, por muchas razones. Y voy a ir para abajo... a la zona de Albarracín: Orihuela del Tremedal. Es muy frío, pero me gustó mucho.

Laura Uranga: Yo me decanto por alguno del Matarraña: La Fresneda, por ejemplo.

- ¿Con qué aragonés que hayáis conocido en estos viajes os gustaría compartir una cena? (o una comida, si se mantiene el toque de queda)

Laura Uranga: ¡Con un montón! Pero nos quedamos con Chema, el pastor de Pozondón. Lo conocen así porque suele entrar muchos sábados por la mañana en Aragón Radio. Y hay muchos aragoneses de adopción. De hecho, hemos compartido también una comida con Jon, un donostiarra que tiene una sidrería fantástica en Grisel, al lado de Tarazona.

- ¿Qué os llama más la atención de esta 'España vaciada'?

Pablo Ferrer: en un buen número de pueblos se te encoge el corazón cuando escuchas frases lapidarias como "aquí en diez años no habrá nadie".

Laura Uranga: por otro lado, llama la atención el orgullo de la gente a la hora de ensalzar todo lo bueno que hay en sus pueblos y el hecho de recibir atención mediática por ello. Lo que nos decían en muchos sitios es: ¡qué bien que venís porque os apetece descubrir lo que hay aquí' (y no solo cuando hay una granizada o un incendio).

- Cuál ha sido el comentario más bonito o la crítica más constructiva que habéis recibido por este proyecto.

Laura Uranga y Pablo Ferrer: la visibilidad que se ha dado a Aragón, y en algunos casos concretos el que hemos hecho llorar de emoción a un familiar al leer el reportaje y descubrir en las fotos imágenes que tienen en el corazón y están en ese momento muy lejanas.

La crítica más común es "os habéis dejado esto", pero el espacio es el que es...

- ¿Tendría cabida una segunda parte por pueblos abandonados/recuperados?

Laura Uranga y Pablo Ferrer: creo que una sección como tal dedicada solo a eso, no. Pero sí hemos incluido ya alguno e incluiremos alguno más en la actual serie 'Aragón es Extraordinario'.

- Laura, Pablo, enhorabuena por vuestro trabajo, ha sido un lujazo leeros. Ayer apareció en muchos medios un muchacho ruso encaramado a un abedul tratando de encontrar wifi para seguir unas clases online. ¿Creéis que las nuevas tecnologías son esenciales para dar nueva vida a los pueblos de Aragón o no son tan necesarias como nos hacen creer?

Laura Uranga y Pablo Ferrer: son imprescindibles totalmente. Ha sido una reivindicación constante en todo el recorrido.

Laura: yo iba con dos móviles y en uno de ellos no tenía cobertura en casi ningún sitio, con lo cual lo hemos experimentado.

Pablo: en muchos pueblos se quejaban de que la cobertura telefónica y de internet era tan mala que ni siquiera el Ayuntamiento podía funcionar normalmente. Y mucho menos, los negocios de cara al público, como casas rurales o hoteles que no podían hacer reservas porque no tenían cobertura.

- Como supongo que ya conoceríais muchos de los municipios que habéis recorrido, os quería preguntar si ha habido algún pueblo que os haya sorprendido gratamente, que pensarais que apenas podríais rascar nada y haya sido todo un hallazgo.

- Pablo Ferrer: han sido muchos pero por poner uno de cada provincia nos quedamos con Ruesca, en Zaragoza; el Pueyo de Araguás, en Huesca, y Allepuz, en Teruel. Son ejemplos de lugares que no conocíamos a fondo y que nos dejaron huella.

- ¿La gente de los pueblos siempre os ha recibido bien? ¿Sentían recelos por los forasteros y les costaba hablar?

- Laura Uranga: casi siempre ha sido bueno el recibimiento pero en ocasiones había desconfianza por la llegada de dos extraños que, además, eran periodistas. Pero según avanzaba la conversación, esa desconfianza se iba quedando atrás.

- Pablo, en algunas fotos se intuía tu figura de espaldas… ¿Ha habido algún día en el que no os cruzarais con nadie? Salvo con gatos, claro, que parece que Laura siente predilección...

- Pablo Ferrer: Así a bote pronto, recuerdo tres casos que, gracias a la generosidad de algún habitante ausente, se paliaron a lo largo de la visita. Mi figura de espaldas sí ha protagonizado muchas de las fotos -se ríe-, y es parte del trabajo.

- Laura Uranga: no me imaginaba que fuera a tener semejante modelo. Y lo del los gatos... muchas veces nos cruzábamos más en los pueblos con gatos que con personas. Además los gatos saben posar muy bien.

- ¿Qué ha sido lo más complicado del proyecto?

- Laura Uranga y Pablo Ferrer: la publicación diaria, el mantener el ritmo de publicar todos los días... Eso obligaba a mantener una producción previa constante y contar con que los imponderables que fueran surgiendo tuvieran siempre un plan B. Por ejemplo, llegar a un sitio y que nuestros interlocutores estuvieran en el pueblo de al lado, en el médico, o que hubieran tenido cualquier imprevisto de última hora.

- ¿Os han contado los habitantes de los pueblos alguna cosa curiosa que podáis contar?

- Pablo Ferrer: si íbamos a una media de tres pueblos diarios y hablábamos con al menos dos personas en cada sitio, casi sería una multiplicación pura. Es decir, seis anécdotas diarias. Y por 731... 5.000 (risas).

- ¿Cuál ha sido la anécdota más divertida que os ha pasado?

- Pablo Ferrer: coger un taxi y que el taxista hable de su pueblo y de un reportaje que le hicieron hace poco en HERALDO. En ese momento, te preguntaban si conocías su pueblo y entonces decías: 'sí, ese y todos los 731 municipios de Aragón'. A mí me paso con Ferreruela de Huerva y a Laura con Cosa. Luego hay muchas no publicables (risas).

- ¿Volveríais a hacerlo?

- Pablo Ferrer y Laura Uranga: de hecho, lo estamos volviendo a hacer con la sección 'Aragón es Extraordinario'. Ahora buscamos directamente cosas fuera de lo común. Iniciatiavas curiosas y bonitas o lugares espectaculares.

- ¿Cuál de las tres provincias aragonesas os ha sorprendido más?

- Pablo Ferrer y Laura Uranga: esa es fácil. Teruel, porque es la que menos conocíamos y es muy distinta de punta a punta. No tiene nada que ver el Matarraña con el Maestrazgo, la sierra de Albarracín o el Jiloca.

- ¿Cómo es convivir tantas horas con el mismo compañero de trabajo?

- Laura Uranga: Pablo me ha descubierto mucha música, a pesar de que ponía el Spotify en oculto para que no viese lo que escuchábamos... (risas). Me lo ha puesto muy fácil y me lo he pasado muy bien trabajando.

- Pablo Ferrer: es como vivir en pareja... Aprendes a valorar todo lo bueno que te aporta el otro y a respetar sus rarezas, que todos las tenemos. Yo he tenido suerte. Me río mucho con Laura.

- ¿Recordáis de alguna manera especial uno o varios pueblos por el cariño con el que os trataron allí?

- Pablo Ferrer y Laura Uranga: sí, más de uno... Por elegir tres: Maicas, en las Cuencas Mineras; Urriés, en las altas Cinco Villas; y Sopeira, en la Ribagorza.

- ¿Qué diríais a la gente de otras CC. AA. para que venga a conocer Aragón?

- Laura Uranga y Pablo Ferrer: Aragón es muy diverso, muy sorprendente y tiene mucho por descubrir para aquellos que vengan con espíritu aventurero.