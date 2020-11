Aragón mantendrá confinamientos de cara al puente y descarta una Navidad "normal"

Aragón mantendrá confinamientos perimetrales de cara al puente de la Constitución y descarta ya una Navidad "normal". Fuentes de la DGA confirmaron ayer a este diario que la idea inicial es "mantener algún tipo de confinamiento" para estas fechas, una decisión que se quiere tomar junto al resto de comunidades y que terminará de definirse en los próximos días.

Tanto Navarra como Cataluña, Castilla y León y la Comunidad Valenciana han confirmado ya que sus restricciones se extenderán más allá del 1 de diciembre, y Madrid también prevé cerrar de cara al macropuente. Aragón tendrá de tiempo hasta el próximo día 30, momento en que decaerá el confinamiento de Zaragoza, Huesca y Teruel.

El Ejecutivo autonómico espera que Gobierno central y comunidades autónomas acuerden "puntos comunes" que eviten, como ocurrió en anteriores puentes, que unas regiones sigan aisladas y otras no, una cuestión que empezará a aclararse de cara al próximo consejo interterritorial, en el que se presentará –según apuntó el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón–, "un primer borrador" con las directrices para el mes de diciembre.

El Gobierno aragonés ya apuntó a la extensión del confinamiento en el decreto publicado el pasado miércoles en el Boletín Oficial de Aragón (BOA).En él advertía que, "cuantitativa y cualitativamente", los indicadores apuntaban "inequívocamente" a la existencia de riesgos que hacían necesario el mantenimiento del confinamiento de las tres capitales. El Ejecutivo pretende evitar que se repita la situación vivida a principios de septiembre, cuando la reactivación de la actividad se tradujo en un aumento de la transmisión.

El propio director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, avanzó ayer en una entrevista en el programa ‘Buenos Días Aragón’, de Aragón TV, que, por muy bien que esté la situación, ni este puente ni las navidades serán normales. "Van a ser diferentes. Vamos a tener que disfrutarlas de otra manera", aseguró.

En este sentido, incidió en que la población "va a tener que aprender a vivir estas fechas con las personas con las que se convive". "No se trata de no disfrutarlas, sino de estar con los más próximos y proteger a los más vulnerables", reiteró. También en esta línea se pronunció Simón. "No serán unas navidades como las de otros años, pero esto no implica que vayan a ser peores", indicó.

Queda por saber qué ocurrirá con las reuniones sociales. Comunidades como Cataluña plantean ampliar el máximo de seis a diez personas, una tendencia a la que, como ha sucedido en otras ocasiones, podrían sumarse otras regiones en las próximas fechas.

Ayer, no obstante, Falo rechazó pronunciarse al respecto y aseguró que todo dependerá de cómo evolucione la Comunidad, ya que queda por saber cuál será el ‘suelo’ de Aragón en cuanto al número de casos y de ucis ocupadas.

542 nuevos contagios

Por el momento, los datos dan una de cal y otra de arena. En las últimas horas se han confirmado otros 542 positivos (319 en la provincia de Zaragoza, 153 en la de Huesca y 65 en la de Teruel). La ocupación de las ucis, sin embargo, aumentó con siete nuevos ingresos hasta alcanzar los 122, con 39 pacientes en el Clínico, 34 en el Servet y nueve en el Royo Villanova. Donde sí se esperan novedades es en los aforos de comercio y hostelería. A este respecto, el director general de Salud Pública dijo que "podría haber algún cambio", pero llamó a la cautela.

La oferta turística, en cualquier caso, poco o nada se parecerá a la de otros años, ya que el Ayuntamiento de Zaragoza ya ha confirmado la suspensión del encendido de luces, la cabalgata de Reyes y el cotillón de Nochevieja, y solo el Belén, cuyo montaje avanza en la plaza del Pilar, recordará el espíritu de las navidades pasadas.