Aragoneses en el extranjero: "Necesitamos el calor de nuestros seres queridos, pero es mucho más complicado volver a casa en Navidad"

La vuelta a casa por Navidad se presenta complicada este año para muchos aragoneses por las restricciones que impone la pandemia de covid a los desplazamientos y reuniones familiares, también para quienes estudian o trabajan en el extranjero. Pueden volver, porque regresan a su residencia, pero antes tendrán que cuadrar las fechas de vacaciones, con menos opciones por la supresión de vuelos en todo el mundo por la caída de viajeros; contar con que en algunos casos deberán hacer cuarentena al regresar y sumar la obligatoriedad, a partir del 23 de noviembre, de llegar a España con una PCR negativa en las 72 horas anteriores. Una complicación que para muchos también será una tranquilidad.

"Vamos a ver a la familia. Necesitamos el calor de nuestros seres queridos, pero es mucho más complicado volver a casa por Navidad", reconoce Jorge López Ordovás, investigador zaragozano de 29 años que trabaja en la Universidad de Aston, en la ciudad inglesa de Birmingham. Estudió Ingeniería Química en la Universidad de Zaragoza y en 2017 consiguió una de las becas europeas Marie Curie para ir al Reino Unido a hacer su doctorado. Sigue viviendo allí, ahora contratado como investigador por el propio centro para su especialidad, el modelado de procesos con biomasa.

Menos vuelos por la crisis

Todavíano ha sacado los billetes de avión porque el recorte de vuelos por el desplome de los viajes hace más complicado encontrar una combinación para llegar a Zaragoza. Además, su contrato termina este mes y está buscando un nuevo empleo allí, por lo que quiere "esperar para volver un poco más cerca de Navidades, por si tengo alguna entrevista en Reino Unido". Aunque podría ser de forma telemática, pero si la empresa quiere hacerla presencial "no puedo decirle que me cojo mañana el avión pero que espere dos semanas tras la cuarentena". Ya tuvo que confinarse en septiembre después de pasar dos semanas en Zaragoza, pero entonces pudo teletrabajar.

"Hemos pasado de tener vuelos todos los días de la semana de Birmingham a Barcelona, a solo cada tres o cuatro días; los vuelos a Madrid los han quitado totalmente y la otra opción, Londres-Zaragoza, ha pasado de tener los cinco días a ahora son dos o tres", explica sobre las consecuencias de la crisis sanitaria.

Entiende la necesidad de la medida pero plantea si se podrían hacer de otra forma los test porque si la PCR solo vale tres días, son más de los que tarda el servicio público de salud británico "y habrá que ir por lo privado y pagarla", cree. Por ello, al precio del viaje en unas fechas de precios altos como Navidad, se suma el coste del test, que calcula que puede rondar las 100 libras (115 euros). No quiere pensar que ocurriría si la PCR sale positiva. A la preocupación por el contagio y "pasar la enfermedad aquí solo", se uniría la decepción de no poder volver. Pero destaca que su miedo no es tanto a contagiarse como a contagiar a alguien.

De momento, quiere seguir viviendo allí. "No descarto volver a España, pero creo que con un poco más de experiencia sería más fácil volver", explica, en cuanto a tener más posibilidades para encontrar un trabajo ya que la situación económica cree que ahora está mejor allí.

"El hecho de hacerse una PCR para entrar a España ha sido bien acogido por parte de sus familiares, ya que les da seguridad y tranquilidad"

"El hecho de hacerse una PCR para entrar a España ha sido bien acogido por parte de sus familiares, ya que les da seguridad y tranquilidad", asegura Marina Aguareles, directora general adjunta de Newlink, firma zaragozana especializada en educación en España y el extranjero, que organiza años escolares en institutos de países como el Reino Unido, Irlanda y EE. UU.

"Les hemos ofrecido la posibilidad de quedarse en destino con sus familias anfitrionas, pero todos han decidido regresar", explica. Salvo, como en otros años, en el caso de los que estudian en institutos en EE. UU. con el programa subvencionado por el Gobierno estadounidense, ya que su tipo de visado ( J1) solo les permite una entrada y una salida en todo el curso. No hay problema por los confinamientos perimetrales porque el regreso al domicilio habitual está permitido.

PCR todos los martes en el equipo de fútbol de la universidad

Nacho Alastuey, universitario y futbolista en EE.UU. Heraldo.es

Los universitarios en EE. UU. sí tienen libertad. Nacho Alastuey, futbolista zaragozano de 20 años, tenía ya los billetes para el 20 de noviembre, por lo que no necesitará PCR, aunque en el equipo de la universidad estadounidense Atlantic Florida donde juega les hacen estas pruebas todos los martes. "Me quiero asegurar de que soy negativo para no contagiar a nadie de mi familia. Tomo muchas precauciones. Solo estoy con gente cuando estoy entrenando, y nos hacen PCR a todos, y siempre voy con mascarilla", explica sobre su vida allí, donde estudia Business Analytics desde el curso pasado, a través de una beca que consiguió a través de la firma zaragozana AGM.

"Me quiero asegurar de que soy negativo para no contagiar a nadie de mi familia. Tomo muchas precauciones"

Se marchó para poder compaginar deporte y universidad. "En España es muy complicado competir a alto nivel deportivo y a la vez estudiar", afirma, y recuerda lo duro que fue 2019, antes de irse, su primer año de carrera en Administración y Dirección de Empresas (ADE) que coincidió con la temporada en la que el Real Zaragoza división de honor juvenil en el que jugaba se quedó Campeón de España. "En EE. UU. te facilitan todo", afirma. Por la mañana entrenan y por la tarde van a clase, ahora 'online'. En su segundo año ya ha hecho prácticas en una empresa, también por internet.

"En España al final me iba a tener que decantar por una cosa o por otra porque es muy difícil ser deportista profesional si no te dedicas solo al fútbol", asegura y aunque "fue muy complicado tomar la decisión", por la familia, sus compañeros y el entrenador, Iván Martínez, no se arrepiente porque "he dado un salto a nivel académico y futbolístico". Quiere llegar a la primera división allí (la liga MLS) o quedarse a trabajar tras la carrera.

"Este curso no hemos jugado partidos todavía contra otros equipos porque mayoría de los deportes empezamos la temporada en enero. Solo se está jugando a fútbol americano", el deporte rey en EE. UU. La vuelta no la tiene hasta el 5 de enero.

"Los universitarios en Estados Unidos, generalmente vuelven a casa en Navidad. Este año están terminando antes las clases, para Acción de Gracias, que es el 24 de noviembre, y el resto de semestre lo hacen 'online'", explica Álvaro Corrales, director gerente de AGM, firma especializada en becas deportivas en el extranjero para universitarios de toda España. Como la práctica del deporte es el principal motor para muchos de sus estudiantes reconoce que "puede haber algunos deportes que tengan entrenamientos y no les compense volver", por las cuarentenas de 14 días y el riesgo de contagio. Este curso algunos entrenadores han pedido que no regresaran a sus países de origen para las fiestas navideñas por si no podían reincorporarse luego.

Reconoce que entre las familias hay "muchas dudas y preocupación" por las nuevas medidas aunque "a muchos les están haciendo PCR continuamente en la universidad". El único problema es que les sirva alguna de ellas cuando vuelen. "Cada universidad tiene su propio centro de salud u hospital dependiendo del tamaño", explica.

La vuelta se complica en parte por el impacto de la crisis sanitaria y económica en las aerolíneas. "Cada vez hay menos vuelos a EE. UU. Las compañías que vuelan los agrupan y, en vez de volar todos los días porque no los llenan, vuelan en días alternos", apunta.

"Creo que es el mejor año que he podido elegir"

La vuelta es más necesaria para los menores. Susana García cuenta las horas para encontrarse con su hijo Álvaro, de 13 años, que lleva desde finales de agosto estudiando en un internado en Suffolk, a unas dos horas al norte de Londres. "Ya tenemos vuelos para el 11 de diciembre a Madrid y se queda hasta el 5 de enero", explica. La vuelta es a Madrid porque "Ryanair no tiene acompañamiento de menores", lamenta. No sabe todavía qué ocurrirá con la obligación de hacer una PCR. De momento, solo ha tenido que cumplimentar una autorización para que pueda salir del país. Confía en que como hay un "mini hospital" en las instalaciones del colegio les puedan hacer allí las pruebas PCR.

Confía en que como hay un "mini hospital" en las instalaciones del colegio les puedan hacer allí las pruebas PCR

En octubre tuvo una semana de vacaciones, pero no volvió porque "vimos que era un riesgo", ya que los contagios seguían muy altos en Aragón. Pese a la situación de crisis sanitaria general, no se arrepiente de su decisión. "Creo que es el mejor año que he podido elegir", afirma, tras preparar el viaje con la agencia zaragozana Newlink. Está tranquila porque él no puede salir del complejo durante el curso, salvo alguna excursión puntual al pueblo, pero el centro tienen 80 hectáreas entre edificios y espacios verdes. Todos viven dentro y no se ha registrado ningún contagio. Estudian en clases de unos 11 alumnos.

A la vuelta de Navidad tendrá que hacer cuarentena, como al llegar al principio de curso, pero "estará en su habitación con el ordenador" siguiendo las clases. Afirma que su hijo está contento allí, aunque es un chico "muy cariñoso", que les echa de menos y les llama casi todos los días. Por eso, siguen adelante con el regreso en diciembre, pese a las cuarentenas, PCR y restricciones.

La actualidad de la covid-19, minuto a minuto.

Toda la información sobre el coronavirus, en HERALDO.

Apúntate a nuestro boletín y recibe en tu correo las últimas noticias, claves y datos sobre el coronavirus.