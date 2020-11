Casi un 8% de los titulados universitarios aragoneses trabaja en el extranjero: "Siempre echas de menos tu tierra"

“Siempre he querido vivir y trabajar fuera de España. Ha sido una ilusión desde pequeño. Me fui a vivir a Suecia, donde hice un máster, y quería volver a repetir esta experiencia en el mundo laboral. Estuve trabajando en Aragón, pero como buscaba más incentivos, tanto a nivel personal como profesional, decidí irme a Reino Unido. Fue una oferta que me salió de repente”. La historia de José Francisco Contero, un zaragozano que estudió Ingeniería Industrial en la Universidad de Zaragoza, que, tras una primera experiencia en una empresa aragonesa, decidió instalarse en el Reino Unido es la de muchos aragoneses que prueban suerte fuera de las fronteras españolas tras graduarse.

Concretamente, un 7,8% de los graduados en Aragón trabajan en el extranjero, según la última Encuesta de inserción laboral de titulados universitarios, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). “Siempre es positivo que los graduados pasen cuatro o cinco años fuera, conociendo otras culturas, nuevas formas de gestión y trabajando con los mejores de su campo”, asegura Nieves García, directora de Universa, el servicio de orientación y empleo de la Universidad de Zaragoza. “El problema viene cuando no pueden volver tras su estancia en el extranjero porque aquí no encuentran unas condiciones laborales mínimas”.

“Siempre es positivo que los graduados pasen cuatro o cinco años fuera. El problema es cuando no pueden volver". Nieves García, directora de Universa

“Los titulados en profesiones reguladas, como médicos, enfermeros o ingenieros, no tienen problemas para encontrar empleo en la Unión Europea. Siempre que cuenten con el idioma requerido, son muy bien recibidos”, anota García. “Sin embargo, los graduados en profesiones no reguladas, que suelen pertenecer a la rama de Humanidades y Ciencias Sociales, no siempre tienen una fácil inserción laboral en su campo en el extranjero. De hecho, mientras que los primeros toman la decisión de cruzar la frontera por razones personales; los segundos se marchan porque no encuentran trabajo. Y es que pesar de que tienen una preparación adecuada, el mercado laboral no es capaz de absorber a estos titulados, que en muchos casos deben decidir entre aceptar un empleo para el que están sobrecualificados o salir al extranjero”. Eso sí el mayor problema al que se enfrentan unos y otros, según la directora de Universa, es “el querer volver y no encontrar unas condiciones laborales adecuadas aquí”.

"Aquí, en el Reino Unido, según mi experiencia, el empleado trabaja ocho horas, independientemente del puesto que ocupe, desde el operario hasta el jefe". José F. Contero, ingeniero industrial

“Aquí, en Reino Unido, según mi experiencia, el empleado trabaja ocho horas, independientemente del puesto que ocupe, desde el operario hasta el jefe. El trabajo en equipo está más desarrollado, funciona mejor, ya que tanto como cuando hacemos reuniones entre departamentos como cuando se realizan cursos internos, todos participan y son muy proactivos. Además, al igual que cuando haces una tarea bien, se destaca bastante; cuando ocurre un problema no se buscan culpables, puesto que aquí la cultura de la culpa, como lo denominan, no se lleva, se busca la solución más rápida y eficiente”, cuenta Contero, que aunque extraña Aragón no tiene en mente una pronta vuelta. “Siempre echas de menos tu tierra, el lugar en el que has nacido, donde te has criado y donde están tu familia y amigos, pero, por el momento, estoy muy contento dónde y cómo estoy y sobre todo con este panorama de la Covid-19, en el que la crisis económica acecha, no pienso en volver. Pero en un futuro sí, podría ser”.

“Siempre se debe valorar el esfuerzo que estos profesionales han hecho viviendo fuera, sacrificando el estar fuera de su hogar, y que aquellos que quieran retornar puedan volver con unas condiciones dignas”, indica la directora de Universa. “Pero no siempre es reconocido este esfuerzo, muchos, sobre todo los que se dedican al campo de la investigación, se encuentran a la vuelta con contratos temporales”.