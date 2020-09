Educación permitirá dar clase a titulados sin el máster para la docencia

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha asegurado este jueves que su departamento va a flexibilizar "de manera excepcional y limitada" los requisitos para el ejercicio de la docencia, en concreto no hará falta el máster necesario para ello.

Así, se podrán nombrar docentes a personas sin ese máster pero con el resto de requisitos fijados, ha especificado Celaá, todo ello con el objetivo de dar respuesta a las comunidades a las que se les ha acabado la "lista de sustituciones" y les está costando el refuerzo de docentes necesario ante el coronavirus.

Ha explicado que desde el comienzo del curso escolar el coronavirus ha afectado a 2.852 grupos o clases de los 380.000 que existen en España, lo que representa el 0,73 por ciento.

Todo ello lo ha dicho Celaá en la rueda de prensa posterior a la Conferencia Multisectorial entre Educación, Sanidad y las comunidades autónomas para analizar el inicio del curso 2020-2021.

Celaá y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, han coincidido en señalar que los centros han arrancado en "términos de corrección" y que se ha cumplido así el objetivo de "abrir la escuela".

La EVAU

La ministra también ha informado de que en la reunión se ha acordado adaptar las pruebas de acceso a la universidad (EBAU/EVAU) de este curso a la situación que se vive por la pandemia y, como pasó en el anterior, se han abierto a estudiar la posibilidad de realizar cambios normativos para adaptar las programaciones didácticas de los cursos.

Se abren a realizar cambios curriculares

Por otra parte, la ministra ha defendido la tramitación de la reforma educativa de la Lomloe en estos tiempos de pandemia, a pesar de las críticas de la oposición, puesto que ahora se "ha puesto d relieve la necesidad de activar transformaciones urgentes en el sistema educativo, ya incorporadas al proyecto de ley".

También Illa ha recalcado que, más allá de "algún caso puntual". los consejeros han valorado el correcto funcionamiento de los protocolos para los colegios frente a la covid, lo que, ha advertido, "no nos debe hacer bajar la guardia".

Illa ha agradecido al personal docente y a las familias su comportamiento ejemplar y ha insistido en que "conviene no bajar la guadia" por el incremento de contagios a nivel general.

Cerca de 3.000 clases confinados

Desde el comienzo del curso escolar el coronavirus ha afectado a 2.852 grupos o clases de alumnos de los 386.214 que existen en España, lo que representa el 0,73 % del total, ha detallado la ministra. El 95,5 % del total de los centros educativos no universitarios en España no ha sufrido hasta el momento ninguna incidencia por la covid.

También ha asegurado que las comunidades no están reportando casos relevantes de absentismo de padres que no llevan a sus hijos a clase por temor al coronavirus.

Es un problema del que se habló al principio -ha recordado Celaá- pero que ha mostrado "poca relevancia" y solo tres comunidades han dicho observar algún caso en este sentido.

Sobre cierre de centros, ha detallado que las comunidades han reportado en la reunión tres cerrados, dos de Infantil y uno de Primaria y alguno en Extremadura, pero que "se iba a encontrar pronto una solución".

Asimismo, la ministra ha confiado en que los alumnos de esos 2.852 grupos confinados por el positivo de algún estudiante o docente esté disponiendo de dispositivos electrónicos para seguir en casa la educación de forma "online" pues, a diferencia de lo que ocurrió el pasado curso, pueden tener como préstamo o en propiedad una tableta o un ordenador.

La ministra espera que en los "próximos 15 días" la enseñanza "online" de los alumnos en cuarentena no sea un problema y "funcione a pleno rendimiento".

Celaá ha dicho que se ha trasladado un formulario a las comunidades para recopilar información de "una manera sistemática y precisa" sobre las incidencias.

Para la realización de prácticas en algunos módulos de FP que implican la participación de personas ajenas al centro educativo, como por ejemplo hostelería y turismo, imagen personal o higiene bucodental, Sanidad ha decidido recomendar que se limiten las actividades "a las imprescindibles" para garantizar los aprendizajes.

Se aconseja, "siempre que sea posible", que se realicen en espacios amplios y con buena ventilación limitando el número de personas al mínimo imprescindible, manteniendo la distancia de al menos 1,5 metros y llevando mascarilla cuando la actividad así lo permita, además de una "correcta higiene de manos y respiratoria".

En las actividades no participarán personas que tengan síntomas compatibles con la COVID-19 ni que estén en aislamiento o cuarentena, el alumnado o sus padres deberán aceptar expresamente la voluntariedad de participar en las mismas y la no aceptación no podrá tener implicaciones académicas.