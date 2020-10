Lambán decreta el confinamiento perimetral de todo Aragón desde este martes y durante, al menos, 15 días

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha comparecido en rueda de prensa para explicar a los medios los temas a tratar en la XXIII Conferencia de Presidentes en la que se ha reunido con los representantes de las otras Comunidades autónomas así como del Ejecutivo y a la que también ha asistido Úrsula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

El presidente del Ejecutivo aragonés ha anunciado en esta rueda de prensa que desde las 00.00 horas del 27 de octubre, mañana,Aragón queda confinada perimetralmente y no se podrá entrar ni salir de la Comunidad salvo causa justificada.

El confinamiento, que podría tener una duración de hasta un mes, se prolongará por lo menos durante 15 días, es decir hasta el próximo 9 de noviembre y, según ha explicado Javier Lambán "solo se podrá salir y entrar de la Comunidad por causa justificada"

El jefe del Ejecutivo aragonés ha considerado que la evolución de pandemia del coronavirus obliga a tomar este tipo de medidas. "Sería temerario dulcificar la dureza" de las mismas puesto que esta semana y la que viene, igual que la anterior, son "claves para rebajar la curva de los contagios" de la COVID-19, ha esgrimido Lambán.

Se mantiene el confinamiento perimetral de las 3 capitales

Esta nueva norma se suma a las duras restricciones que viven los aragoneses desde la sacudida de esta segunda oleada pandémica del coronavirus y que incluyen: el confinamiento perimetral de las tres capitales de provincia: Zaragoza, Huesca y Teruel, "que se sigue manteniendo", tal y como ha explicado Javier Lambán; la entrada en nivel de alerta 3 de la comunidad con cierre del interior de la hostelería y una dura reducción de aforos y además, la entrada en vigor del "toque de queda" que aprobó el Ejecutivo de Pedro Sánchez este domingo y que ha entrado en vigor este lunes.

"No voy a entrar en polémicas sobre el estado de alarma"

Javier Lambán ha añadido, en rueda de prensa que no iba a entrar en polémicas sobre el estado de alarma aprobado este domingo y que "la labor del Ejecutivo aragonés es colaborar en todo con el Ejecutivo central. Además ha explicado que, según han asegurado desde el Departamento de Sanidad, el equipo de Sira Repollés no va a modificar el llamado 'toque de queda' en Aragón y quedará en el horario establecido por el Gobierno, es decir de 23.00 a 06.00. También ha rechazado la posibilidad de aplicar confinamientos de fin de semana. "No es algo que nos hayamos planteado", ha apuntado.

Por lo que para concluir su intervención ha querido indicar que, excepto en las tres capitales de provincia, que siguen confinadas perimetralmente, el resto de aragoneses se puede mover entre municipios, pero no pueden salir de la Comunidad Autónoma y nadie puede entrar sin causa justificada.

Asimismo, ha dicho que el horario de toque de queda se mantendrá entre las 23.00 y las 6.00 horas en esta comunidad autónoma, descartando modificarlo, como permite la normativa estatal a las comunidades autónomas.

